В Бахрейне загорелся крупнейший НПЗ. Государственная компания Bapco объявила форс-мажор по поставкам

Утром 9 марта Национальный центр связи Бахрейна также сообщил о пожаре на объекте в Аль-Маамире. Местные власти утверждают, что он подвергся атаке со стороны Ирана. О пострадавших или погибших не сообщается. СМИ в то же время пишут, что в районе соседнего города Ситра в результате атаки беспилотника пострадали 32 человека.

После удара компания Bapco, крупнейшая энергетическая компания в стране, объявила форс-мажорную ситуацию. Эта юридическая процедура может освобождать компанию от договорных обязательств на фоне чрезвычайных обстоятельств. В сообщении, которое публикует Bahrain News Agency, говорится, что это решение было вызвано продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке. В компании в то же время утверждают, что все потребности местного рынка будут полностью удовлетворены.

На прошлой неделе форс-мажор по поставкам объявила катарская госкомпания QatarEnergy. Это также последовало за ударами по ее промышленным объектам в стране. Минэнерго Катара позднее заявило, что в ближайшее время страны Персидского залива могут прекратить экспорт энергоресурсов, если США и Израиль не остановят войну против Ирана.