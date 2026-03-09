В Бахрейне загорелся крупнейший НПЗ. Государственная компания Bapco объявила форс-мажор по поставкам

Фото: дым над нефтеперерабатывающим заводом Bapco, 9 марта 2026 / Reuters
Государственная компания Bahrain Petroleum Company (Bapco) в понедельник объявила форс-мажорную ситуацию, которая позволит ей приостановить поставки. Как пишет агентство Reuters, это произошло после того, как крупнейший нефтеперерабатывающий завод компании попал под удар, предположительно со стороны Ирана.
Речь идет об ударе по НПЗ в Аль-Маамире. В соцсетях публикуют видео пожара на объекте: на кадрах видно, как над заводом поднимается столб дыма.
Утром 9 марта Национальный центр связи Бахрейна также сообщил о пожаре на объекте в Аль-Маамире. Местные власти утверждают, что он подвергся атаке со стороны Ирана. О пострадавших или погибших не сообщается. СМИ в то же время пишут, что в районе соседнего города Ситра в результате атаки беспилотника пострадали 32 человека.
После удара компания Bapco, крупнейшая энергетическая компания в стране, объявила форс-мажорную ситуацию. Эта юридическая процедура может освобождать компанию от договорных обязательств на фоне чрезвычайных обстоятельств. В сообщении, которое публикует Bahrain News Agency, говорится, что это решение было вызвано продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке. В компании в то же время утверждают, что все потребности местного рынка будут полностью удовлетворены.
На прошлой неделе форс-мажор по поставкам объявила катарская госкомпания QatarEnergy. Это также последовало за ударами по ее промышленным объектам в стране. Минэнерго Катара позднее заявило, что в ближайшее время страны Персидского залива могут прекратить экспорт энергоресурсов, если США и Израиль не остановят войну против Ирана.