Минфин США допустил смягчение санкций для российской нефти

Глава американского Минфина Скотт Бессент допустил, что США могут продолжить снимать ограничения с российской нефти. Об этом он заявил в эфире Fox Business.

«Мы можем снять санкции на поставки другой российской нефти. В море находятся сотни миллионов баррелей разрешенной к обороту нефти, и, по сути, сняв с них санкции, Министерство финансов может создать избыток предложения. Мы изучаем этот вопрос», — сказал Бессент (цитата по Reuters).

Это заявление прозвучало после того, как ведомство разрешило индийским НПЗ закупать энергоносители у России в срок 30 дней. Распространяться послабления, как писал Бессент, будут исключительно на закупку нефти, которая уже была предназначена на продажу, но застряла на танкерах в море.

Дефицит поставок энергоносителей сложился из-за конфликта на Ближнем Востоке. Например, Индия получала около 40% всей импортируемой нефти из охваченного сейчас войной региона через Ормузский пролив. Ранее она была крупнейшим покупателем российской нефти.

Накануне министр энергетики Катара предупредил, что все экспортеры нефти и газа в Персидском заливе могут прекратить добычу в течение нескольких дней, если США и Израиль не остановят операцию против Ирана.

Россия же на фоне проблем с реализацией сырья из-за санкционного давления накапливает непроданную нефть на танкерах в открытом море. К февралю совокупный объем российской нефти на судах по всему миру достиг 143 млн баррелей — почти вдвое больше, чем годом ранее.

