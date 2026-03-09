Нефть подорожала почти до $120 за баррель на фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке. Это максимум с лета 2022 года

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов на рынках Азии достигла $119,5 за баррель — это самый высокий показатель с лета 2022 года. Агентство Bloomberg называет рост самым масштабным в течение дня с апреля 2020-го. Исторический максимум был установлен в 2008 году на уровне $147. Вместе с Brent примерно до тех же значений подорожала и нефть американской марки WTI.

Ранее аналитики предупреждали о высокой вероятности роста цен как минимум до $100 за баррель, если боевые действия на Ближнем Востоке затянутся. После ударов США и Израиля по Ирану один из самых важных маршрутов экспорта сырья, Ормузский пролив, оказался фактически заблокирован. До начала военной операции Brent торговался на уровне ниже $70.

Как пишет газета The Financial Times, сегодня страны «Большой семерки» проведут экстренное совещание, на котором обсудят использование нефти из стратегических резервов. В свою очередь американский президент Дональд Трамп назвал этот рост «очень небольшой ценой за безопасность и мир для США и всего мира». По его словам, цены быстро снизятся, «когда угроза иранской ядерной программы будет уничтожена».

