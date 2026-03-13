Фейк Первого канала: арестованные в Венгрии деньги и золото украинского банка принадлежали некой «военной мафии»

В действительности это была обычная межбанковская операция; деньги и золото общей стоимостью в €69 млн предназначались для подкрепления ликвидности украинской банковской системы и выполнения обязательств перед клиентами, в частности, для обеспечение работы обменных пунктов и выдачи депозитов клиентам банка. Это был стандартный перевод между корреспондентскими счетами. Украинский государственный Ощадбанк закупил валюту и золото у австрийского Raiffeisen Bank International. В ситуации, когда авиасообщения с Украиной нет, перевозки приходится осуществлять наземным путем.

Это была не единичная перевозка, а часть регулярной практики. Кроме Ощадбанка, этот маршрут перевозки денег и ценностей использовали и другие украинские банки, в частности, Приватбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Кредобанк (последний — дочерняя структура Bank Polski). После инцидента в Венгриии Национальный банк Украины рекомендовал другим банкам пересмотреть логистику и пользоваться другими маршрутами — через Польшу или Румынию.

Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии завила, что средства Ощадбанка арестованы в связи с уголовным делом об отмывании денег в отношении «неустановленных лиц». Украинские инкассаторы были задержаны, допрошены в качестве свидетелей и выдворены из страны с запретом въезда на 3 года. Автомобили переданы Украине, сами же наличные и золото остаются под арестом в Венгрии на время расследования, для чего потребовалось спешно принять специальный закон, требующий специальной проверки, могла ли какая-то часть средств предназначаться «венгерским преступным организациям, возможным террористическим организациям, присутствующим на территории Венгрии, или политическим организациям».

Версия венгерских властей об отмывании денег, которую с таким энтузиазмом подхватил Первый канал, выглядит неубедительно. Deutsche Welle приводит заявление сотрудника венгерского представительства Transparency International Миклоша Лигети:

«Отмывание денег — это когда человек имеет средства, полученные преступным путем, и затем пытается скрыть их преступное происхождение с помощью инвестиций. <…> Если бы здесь речь шла о настоящем отмывании денег, должны были бы быть выявлены подозрительные денежные переводы или транзакции с целью что-то скрыть. Но в случае с этими деньгами никто не пытался ничего скрывать. Они [инкассаторы] хотели перевезти их из Вены в Киев, поэтому эта версия не выглядит убедительно».

Министр транспорта Венгрии Янош Лазар на предвыборном мероприятии в городе Гёдёллё недалеко от Будапешта признал, что решение об аресте средств Ощадбанка было связано с требованием Венгрии к Украине возобновить поставки российской нефти через ее территорию:

«Очевидно, что наш шаг не был независим от закрытия нефтепровода. Потому что если они нас шантажируют, мы не можем быть настолько глупыми, чтобы оставить все как есть. Мы не вернем им деньги, деньги пока останутся здесь. Мы ждем открытия нефтепровода и новых поставок украинских денег через Венгрию!»

Лазар также заявил, что Украину подозревают в помощи крупнейшей венгерской оппозиционной партии Tisza, которая за месяц до парламентских выборов лидирует в опросах общественного мнения. Таким образом, по мнению Миклоша Лигети, министр открыто признал действия венгерских властей государственным шантажом.

