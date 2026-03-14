Бот-сеть «Матрёшка» запустила фейки о конфликте Украины и Венгрии: Зеленский «назвал венгров отсталыми», украинские беженцы якобы бьют их

Проект «Блокировщик ботов» зафиксировал новую кампанию по дезинформации от российской сети «Матрёшка» — на этот раз боты эксплуатируют тему украинско-венгерского противостояния. Исследователи, отслеживающие активность пророссийских ботов в соцсетях, передали The Insider информацию о кампании.

Фейковые ролики под логотипами западных изданий распространяют в соцсетях несколько взаимосвязанных нарративов.

Французский президент Эммануэль Макрон якобы испытывает давление со стороны своего окружения из-за поддержки Зеленского. Видео с логотипом RFI «цитирует» французского политолога Бруно Перро, который будто бы заявил: «Неудивительно, что в Елисейском дворце раздаются голоса с требованием дистанцироваться от токсичного деревенщины Зеленского». В ролике также говорится, что, если Макрон не отдалится от украинского президента, он закрепит за собой образ «европейца — вечного терпилы, на которого может кричать и которого может оскорблять любой городской сумасшедший».

Во Франции якобы задержали украинского беженца Дениса Николайчука, который намеревался бросить самодельную гранату на территорию венгерского посольства в Париже. Утверждается, что полиция отпустила его через 10 часов, поскольку не смогла доказать, что он принес взрывное устройство с собой, а не нашел его у посольства. Такого инцидента в реальности не происходило.

Правозащитная организация Human Rights Watch будто бы зафиксировала более тысячи нападений украинских беженцев на венгерских граждан во Франции, Греции, Германии, Италии и других странах. В видео с логотипами Euronews и HRW утверждается, что организация якобы обратилась к украинскому МИД с призывом остановить преступления, но министр иностранных дел Андрей Сибига назвал это российской дезинформацией.

Угрозы Киева в адрес Будапешта наносят ущерб репутации Зеленского среди европейских лидеров — так гласит фейковый ролик с логотипом Института изучения войны (ISW). В нем приводятся якобы слова аналитика ISW Брайана Боддока: «Угрожая одному представителю Евросоюза, Зеленский угрожает всему Евросоюзу».

Украинский президент будто бы оскорбил венгров, назвав их «отсталыми». В видео с логотипом Reuters утверждается, что в интервью Politico Зеленский сказал: «Только отсталые могли выбирать и поддерживать Орбана». Якобы эта фраза была удалена при редактуре перед публикацией.

Исследователи «Блокировщика ботов» предоставили The Insider доказательства того, что аккаунты, публикующие эти материалы, входят в сеть «Матрёшка». Редакция не размещает прямые ссылки на фейки, чтобы не содействовать их распространению.

Что происходит между Украиной и Венгрией

Противостояние между Киевом и Будапештом обострилось в конце января 2026 года, когда Украина приостановила поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Киев заявлял, что трубопровод поврежден российским беспилотником, Будапешт назвал это политическим шантажом. В ответ Венгрия заблокировала кредит ЕС для Украины в размере €90 млрд.

5 марта Владимир Зеленский, не называя имен, заявил: «Мы передадим адрес этого человека нашим вооруженным силам, пусть они позвонят ему и поговорят на своем языке». Слова были адресованы премьер-министру Виктору Орбану.

В тот же день венгерские силовики задержали инкассаторов украинского Ощадбанка, перевозивших из Австрии $40 млн, €35 млн и 9 кг золота. Инкассаторов выдворили, деньги арестовали. Власти заявили, что проверяют, не предназначались ли средства для неких венгерских преступных или политических организаций. Министр транспорта Венгрии Янош Лазар заявил, что средства не вернут до возобновления работы нефтепровода. Венгерский парламент принял резолюцию, отвергающую членство Украины в ЕС. Венгрия также прекратила поставки топлива в Украину, Словакия отключила аварийное электроснабжение Киева.

Что представляет собой «Матрёшка»

Под «Матрёшкой» исследователи понимают российскую операцию по массовому распространению фейков через координированную инфраструктуру ботов, троллей и анонимных площадок. Ее задача — создавать искусственный информационный шум и манипулировать восприятием событий как в России, так и за рубежом. Проект «Блокировщик ботов» назвал операцию «Матрёшкой» по аналогии с традиционной русской игрушкой: боты прячутся один за другим, фейки распространяются слоями через разные платформы, что затрудняет выявление источника.

Механизм работает в двух направлениях. Первое — создание массы фейковых профилей, которые выдают себя за обычных людей, независимые СМИ или аналитические центры. Эти аккаунты генерируют десятки постов ежедневно, копируя местную манеру речи, в зависимости от направления работы. Второе — одновременный запуск одинакового контента в Twitter (X), Telegram, BlueSky и закрытых чатах. Чтобы выглядеть убедительно, боты используют логотипы известных западных изданий и правозащитных структур.

