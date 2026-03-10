Парламент Венгрии принял резолюцию против вступления Украины в ЕС

Венгерский парламент принял резолюцию, отвергающую членство Украины в Евросоюзе, дальнейшую военную помощь Киеву и «превращение ЕС в военный альянс», сообщает Origo. За документ проголосовали 142 депутата, против — 28, еще четверо воздержались.

В резолюции говорится, что руководство Евросоюза в последнее время принимает решения, «повышающие риск эскалации и способные втянуть Европу в войну». Согласно документу, принятие Украины в ЕС сделает весь блок участником конфликта, поскольку страна находится в состоянии войны. Там же отмечается, что с начала боевых действий Евросоюз выделил Украине €193,3 млрд — почти втрое больше, чем сама Венгрия получила в виде поддержки с 2004 года.

Помимо этого, в документе указывается, что ЕС планирует предоставить Украине кредит в €90 млрд на 2026–2027 годы — без участия Венгрии, Чехии и Словакии, тогда как Еврокомиссия рассматривает сокращение региональных субсидий и аграрных выплат.

Конфликт между Будапештом и Киевом начался после того, как в конце января Украина приостановила поставки нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба», сославшись на повреждение его российским беспилотником. Фицо обвинил Киев в «политическом шантаже»: по его словам, Украина намеренно затягивает ремонт, чтобы заставить Венгрию отказаться от вето на ее членство в ЕС.

5 марта венгерские силовые структуры задержали два инкассаторских автомобиля украинского Ощадбанка, перевозивших из австрийского отделения Raiffeisen Bank $40 млн, €35 млн и 9 кг золота. Инкассаторы вернулись в Украину, однако автомобили и ценности остались в Венгрии. Министр транспорта страны Янош Лазар заявил, что изъятые средства не будут возвращены до возобновления работы нефтепровода «Дружба». Для закрепления этого решения в парламент был внесен законопроект, предусматривающий удержание активов до окончания расследования, который приняли вместе с резолюцией.

Политолог Иван Преображенский в комментарии The Insider подчеркнул, что через месяц в Венгрии парламентские выборы, а рейтинг оппозиционной партии «Тиса» на 10% выше, чем у партии Орбана «Фидес», поэтому последняя, пока у нее большинство, приняла одновременно со спецзаконом, позволяющим конфисковать украинские деньги и капиталы, символическую декларацию о нежелании пускать Украину в ЕС:



«Хотя даже на сайте парламента они пишут, что запретили таким образом вступление Украины в ЕС, в реальности раунд национальных голосований в парламентах еще не объявлялся, точных сроков вступления нет и решать, очевидно, будет следующий состав парламента, где нынешняя правящая партия, весьма вероятно, окажется в роли оппозиции».

Словакия, в свою очередь, предупредила, что готова «перехватить эстафету у Венгрии» и заблокировать кредит ЕС для Украины на €90 млрд, если поставки нефти по «Дружбе» не будут восстановлены. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что обсудит этот вопрос с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на встрече в Париже 10 марта.

