Украина не собирается продолжать транзит российской нефти по «Дружбе» — премьер Словакии Фицо после разговора с Зеленским

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским у него сложилось «ясное впечатление», что украинская сторона не заинтересована в возобновлении транзита российской нефти через свою территорию. Об этом премьер-министр сообщил в своем аккаунте в Twitter (X).

Фицо рассказал, что попросил Зеленского объяснить, когда и будет ли вообще возобновлен транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Словацкий премьер напомнил, что Братислава имеет законное право на такой импорт на основании подписанных соглашений с поставщиками и решения ЕС, разрешающего использование российских энергоресурсов до конца 2027 года. Стороны разошлись в оценке состояния трубопровода: словацкая разведка считает его работоспособным, тогда как Зеленский настаивает на необходимости длительного ремонта.

Чтобы разрешить этот спор, Фицо предложил совместно с венгерским премьером Виктором Орбаном создать инспекционную группу из экспертов, назначенных Еврокомиссией и государствами — членами ЕС, для осмотра трубопровода на месте. Зеленский отверг эту инициативу, сославшись на возражения украинских спецслужб. При этом, по словам Фицо, Украина до сих пор не допустила к инспекции ни словацкого посла в Киеве, ни посла Евросоюза. Тем не менее стороны договорились о личной встрече — Зеленский предложил переговоры по всему спектру двусторонних отношений, Фицо согласился, попросив провести их на территории одного из государств ЕС.

Конфликт вокруг «Дружбы» начался 27 января, когда российский удар повредил трубопровод во Львовской области, остановив прокачку нефти в Словакию и Венгрию. Украина несколько раз переносила сроки возобновления транзита — последней называлась дата 20 февраля. В качестве ответной меры 23 февраля Фицо прекратил аварийные поставки электроэнергии в Украину, а до этого Венгрия остановила экспорт дизельного топлива.

