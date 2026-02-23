Словакия остановила поставки электроэнергии в Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о прекращении поставок электроэнергии в Украину в ответ на остановку транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

По словам Фицо, перед принятием решения он намеревался обсудить ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским и уточнить, возможны ли и в какие сроки возобновятся поставки нефти в Словакию. Однако, как утверждает премьер, ему передали, что Зеленский готов к разговору только после 25 февраля.

Еще 21 февраля Фицо предупреждал, что если поставки нефти не будут восстановлены к 23 февраля, Братислава приостановит аварийные поставки электроэнергии Украине.

«Учитывая серьезность ситуации и объявленное в Словакии состояние нефтяной чрезвычайной ситуации, мы вынуждены немедленно прибегнуть к первой ответной мере», — заявил он.

Премьер подчеркнул, что ограничения будут сняты после возобновления нефтяных поставок. В противном случае, по его словам, последуют дополнительные шаги. В связи с ситуацией Фицо провел совещание с министром финансов Ладиславом Каменицким.

«С сегодняшнего дня, если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации энергосети, такой помощи не будет. Это первый ответный шаг, на который словацкое правительство имеет право без нарушения международных обязательств», — сказал он.

Фицо также заявил, что Словакия пересмотрит свою позицию по вопросу членства Украины в ЕС и подготовит дальнейшие меры.

Словакия является одной из ключевых стран транзита электроэнергии из европейской энергосистемы в Украину, отмечает словацкое издание Pravda. По данным издания, прекращение поставок особенно ощутимо в периоды пикового потребления или при повреждениях украинской инфраструктуры. В 2025 году Словакия поставила Украине почти 3 ТВт·ч электроэнергии, включая экстренные объемы. Украина также импортирует электричество из Польши, Румынии и Молдовы, но в меньших масштабах.



23 февраля Венгрия и Словакия наложили вето на решение ЕС о принятии 20-го пакета санкций против России и предоставлении Украине «военного кредита» на €90 млрд из-за прекращения транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

