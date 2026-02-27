Reuters: Украина тайно экспортировала собственную нефть по «Дружбе» до российского удара по трубопроводу

До удара по трубопроводу «Дружба» Украина тайно экспортировала по нему собственную нефть в Венгрию и Словакию, сообщает Reuters со ссылкой на три отраслевых источника. Факт использования трубопровода для украинского экспорта ранее не был известен публично.

После того, как российские удары уничтожили последние нефтеперерабатывающие мощности страны к середине 2025 года, Украина лишилась возможности перерабатывать собственную нефть внутри страны. По словам источников, «Дружба» оказалась единственным доступным маршрутом для ее экспорта: ежемесячно в трубопровод закачивалось около 40 тысяч тонн украинской нефти через точку входа в Бродах на западе страны.

Поставки по южной ветке «Дружбы» прекратились 27 января после атаки, в которой Киев винит российские дроны, поразившие насосные установки на западе Украины. Отмечается, что прекращение транзита лишило Украину части экспортной выручки и бюджетных поступлений; по словам источников, если ситуация не изменится, это может вынудить страну полностью остановить добычу нефти.

Тем временем Венгрия и Словакия обвиняют Украину в намеренном затягивании простоя и требуют возобновить поставки. Будапешт, в свою очередь, заблокировал выделение Киеву кредита на €90 млрд и новый раунд санкций против России. 27 февраля премьер Виктор Орбан объявил о создании совместной венгерско-словацкой комиссии для обследования трубопровода на украинской территории.

Транзит по южной ветке «Дружбы» в 2025 году упал до десятилетнего минимума — 9,7 млн тонн, свидетельствуют данные киевской консалтинговой компании Expro, которые приводит агентство. Еврокомиссия призвала Украину ускорить ремонт, хотя на 15 апреля запланировала внесение законодательного предложения о постоянном запрете импорта российской нефти.

23 февраля СБУ атаковала НПС «Калейкино» недалеко от Альметьевска в Татарстане. Нефтеперекачивающая станция — часть нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть шла в страны Евросоюза.

