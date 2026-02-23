Украина атаковала пункт перекачки нефти на нефтепроводе «Дружба»

СБУ атаковала НПС «Калейкино» недалеко от Альметьевска в Татарстане. Нефтеперекачивающая станция — часть нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть шла в страны Евросоюза. Об этом сообщают несколько украинских и российских СМИ, а также агентство Reuters.

Издание Astra выяснило, что в результате удара беспилотников на станции загорелись 2 резервуара объемом по 50 тысяч м³. Площадь пожара в районе первого пораженного резервуара доходила до 2900 м². Начавшийся ночью пожар не смогли потушить даже к середине дня, очевидцы сообщали о новых взрывах.

Администрация Альметьевска в Telegram-канале сообщила о «локальном возгорании» на территории промзоны «в результате падения обломков беспилотников», сбитых ПВО.

Издание hromadske со ссылкой на источники сообщило, что НПС поразили беспилотники СБУ, что привело к нескольким взрывам и обширному пожару.

Позднее агентство Reuters со ссылкой на представителя СБУ уточнило, что пораженная станция находилась более чем в 1200 км от границы и играет важную роль в функционировании трубопровода «Дружба».

Венгрия наложила вето на решение ЕС о принятии 20-го пакета санкций против России, назвав это ответом на «шантаж» со стороны Украины, заблокировавшей транзит нефти через трубопровод. Ранее глава МИД страны Петер Сийярто сообщил, что Венгрия приостанавливает поставки дизельного топлива в Украину до тех пор, пока Киев не восстановит транзит. Кроме того, Будапешт заблокировал выделение Киеву кредита в размере €90 млрд, который ранее утвердила Еврокомиссия. «Украина шантажирует Венгрию, препятствуя транзиту нефти в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией, чтобы вызвать перебои в поставках в Венгрию и поднять цены на топливо перед выборами», — заявлял Сийярто.