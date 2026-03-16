Число беспризорных и безнадзорных детей в России увеличилось впервые за пять лет

В прошлом году российская полиция выявила более 57 тысяч беспризорных и безнадзорных детей — это на 2,1% больше, чем в 2024-м. На данные портала государственной статистики ЕМИСС обратила внимание газета «Коммерсантъ». Их количество возросло впервые за пять лет. До этого показатель постепенно снижался: если в 2021 году в стране выявили почти 61 тысячу таких детей, то в 2024-м их было на 4,5 тысячи меньше.

Основную часть детей в прошлом году нашли в местах, где их здоровью и «нравственному» развитию могли навредить, сообщили в МВД. Некоторых обнаружили в ночное время без сопровождения родителей. В министерстве не ответили на вопрос о причинах роста показателя. Больше всего беспризорных детей зафиксировано в Москве, Туве и Челябинской области, меньше всего — в республиках Марий Эл, Алтай и Белгородской области.

Безнадзорными считают детей, которые временно остались без наблюдения со стороны законных представителей, а беспризорными — тех, кто вовсе не имеет места жительства.