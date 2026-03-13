СК возбудил дело из-за гендер-пати у памятника Жукову в Калужской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело об осквернении памятников после того, как у мемориального комплекса маршала Жукова в деревне Стрелковка семья с двумя детьми провела гендер-пати — мероприятие, на котором будущие родители узнают пол ребенка. Как утверждают в ведомстве, присутствующие облили памятник краской.

На опубликованном в сети ролике видно, как члены семьи распыляют в воздух из баллонов синюю краску и выясняют, что у них родится мальчик. В музее Жукова это назвали вандализмом.

«Этот поступок не имеет названия, особенно если учесть, что он совершен в год празднования 130-летия со дня рождения великого полководца, в тылу наших войск, борющихся с нацизмом на полях СВО. Для тех, кто это сделал, видимо, нет ничего святого. Они не понимают и не хотят понимать, какой ценой заплачено за их мирную жизнь. Музей Жукова всегда был и остается верен памяти Маршала Победы и сделает всё возможное, чтобы ничья рука никогда больше не смогла осквернить мемориалы в честь выдающегося полководца», — говорится в обращении.

Судя по фотографиям, размещенным музеем, краска осталась на гранитной плите и снегу рядом. Их уже отмыли. О задержании подозреваемых не сообщалось. Им грозит до 5 лет лишения свободы.