Мосгорсуд приговорил блогера Арсена Маркаряна к 4,5 года колонии по статье о реабилитации нацизма

Мосгорсуд приговорил блогера Арсена Маркаряна к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима по делу о реабилитации нацизма. Как передает SotaVision из зала суда, приговор также предусматривает запрет на администрирование ресурсов в интернете сроком на 4 года.

Прокуратура запрашивала для Маркаряна 6 лет 10 месяцев колонии. Подсудимый признал вину, дело рассматривали в особом порядке, процесс продлился один день. Защита представила документы, подтверждающие, что Маркарян делал пожертвования в фонды «Своих не бросаем», «Сыны Отечества». Также адвокат зачитал коллективное письмо «ветеранов СВО», которые «простили» блогера и просили о снисхождении к нему.

Прокурор в свою очередь перечислил публикации, послужившие поводом для уголовного преследования:

видеоролик на YouTube «Арсен Маркарян про самопожертвование» — по версии обвинения, в нем блогер оскорбил память Героя Советского Союза Александра Матросова;

видеоролик, в котором, по словам прокурора, Маркарян якобы оправдывал действия Адольфа Гитлера.

Арсена Маркаряна, который прославился своими антифеминистскими и женоненавистническими высказываниями, задержали в августе прошлого года.