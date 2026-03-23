Орбан поручил расследовать вероятную прослушку разговоров главы МИД Венгрии. WP писал, что министр передавал РФ информацию с заседаний ЕС

Премьер-министр Венгрии поручил Минюсту проверить информацию о вероятной прослушке телефонных разговоров министра иностранных дел Петера Сийярто. Виктор Орбан назвал это «серьезным нападением» на страну. По словам самого главы МИД, к прослушке может быть причастен венгерский журналист, который якобы передал иностранным спецслужбам личные телефонные номера министра. При этом ранее Сийярто отверг обвинения и назвал их «конспирологическими теориями».

В свою очередь, как писало издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов, ЕС ограничивает участие Венгрии в чувствительных обсуждениях и сокращает объем передаваемой ей конфиденциальной информации. По словам собеседников, из-за опасений, что Будапешт может передавать данные Москве, лидеры стран Евросоюза все чаще проводят переговоры в узком формате. Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что такие подозрения существуют давно.

По данным The Washington Post, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто мог передавать информацию российской стороне во время перерывов в переговорах.