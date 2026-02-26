ФБР прослушивало телефоны своего главы Кэша Пателя и главы администрации Белого дома Сьюзан Уайлс, когда они были частными лицами — Патель

ФБР запрашивало записи телефонных разговоров Кэша Пателя и Сьюзан Уайлс в 2022-м и 2023 годах, когда они оба были частными лицами, сообщил Reuters сам Патель. Сейчас он занимает должность директора ФБР, а Уайлс — глава администрации Белого дома. Патель рассказал об этом в качестве примера превышения полномочий чиновниками при администрации президента Джо Байдена.

«Возмутительно и крайне тревожно, что предыдущее руководство ФБР тайно запросило мои собственные телефонные записи — наряду с записями нынешнего главы администрации Белого дома Сьюзи Уайлз, используя надуманные предлоги и скрывая весь процесс в закрытых материалах дела, чтобы избежать любого контроля».

Патель подчеркнул, что материалы расследования были оформлены таким образом, что ему и другим руководителям ФБР было трудно их обнаружить даже после того, как они возглавили спецслужбу в феврале 2025 года. Reuters уточняет, что журналисты не смогли независимо подтвердить многие детали заявлений Пателя.

Как следует из сообщения Reuters, телефоны Пателя и Уайлс прослушивались в рамках федерального расследования в отношении Дональда Трампа, которое вел спецпрокурор Джек Смит. Трампа подозревали во вмешательстве в президентские выборы 2020 года и в том, что он держал секретные государственные документы в своей личной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

После победы Трампа на выборах в 2024 году Смит официально прекратил дела против него, сославшись на политику Минюста не преследовать действующего президента, но опубликовал отчет, где заявил, что собранных доказательств было бы достаточно для осуждения. В январе прошлого года Смит ушел в отставку, а в августе Федеральное агентство, контролирующее поведение госслужащих, начало в отношении него проверку.

