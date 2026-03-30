Вучич сообщил о продлении контракта на поставку газа из России: «Сербия станет одним из лидеров в Европе с самой низкой ценой»

Россия привержена своим обязательствам по поставкам энергоресурсов в Сербию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В своем заявлении он назвал Сербию братской и дружественной страной.
Глава Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия станет второй или третьей страной в Европе с самой низкой ценой на газ. «Сегодня газ стоит около $645, мы бы заплатили немного больше, но, по сути, сейчас мы платим около $320», — отметил президент Сербии.
Вучич сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и что стороны договорилась о трехмесячном продлении газового контракта.
«Для меня было очень важно, и я поблагодарил за это президента Путина, что мы получили еще одно продление газового контракта на три месяца на очень выгодных условиях», — рассказал Вучич в ходе обращения к нации.
Также Вучич назвал разговор с Путиным содержательным и конструктивным по вопросам, касающимся сотрудничества Сербии и России:
«Межправительственная комиссия, сотрудничество в различных сферах экономики, особенно в период 2026–2031 годов, от медицины и фармацевтики, таких как вакцины, до участия Российских железных дорог в различных проектах в нашей стране, других российских компаний, от атомной энергетики до других видов энергетического сотрудничества».