Вучич сообщил о продлении контракта на поставку газа из России: «Сербия станет одним из лидеров в Европе с самой низкой ценой»

Россия привержена своим обязательствам по поставкам энергоресурсов в Сербию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В своем заявлении он назвал Сербию братской и дружественной страной.

Глава Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия станет второй или третьей страной в Европе с самой низкой ценой на газ. «Сегодня газ стоит около $645, мы бы заплатили немного больше, но, по сути, сейчас мы платим около $320», — отметил президент Сербии.

Вучич сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и что стороны договорилась о трехмесячном продлении газового контракта.

«Для меня было очень важно, и я поблагодарил за это президента Путина, что мы получили еще одно продление газового контракта на три месяца на очень выгодных условиях», — рассказал Вучич в ходе обращения к нации.

Также Вучич назвал разговор с Путиным содержательным и конструктивным по вопросам, касающимся сотрудничества Сербии и России: