Венгрия прекращает поставки газа в Украину до возобновления транзита российской нефти по «Дружбе» — Орбан

Транзит российской нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию остановился в январе. Как утверждают в Киеве, трубопровод был поврежден в результате российского удара. В Будапеште, однако, считают, что речь идет не о технических проблемах, а о политическом давлении перед предстоящими парламентскими выборами. В конце февраля Венгрия заблокировала кредит Украине от Евросоюза на €90 млрд.

Обе страны имеют запасы нефти, а также могут получать сырье по трубопроводу «Адриа» из Хорватии, сообщали в Евросоюзе. Однако альтернативные источники обходятся дороже. На цены влияет и продолжающаяся война на Ближнем Востоке.