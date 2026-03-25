Венгрия прекращает поставки газа в Украину до возобновления транзита российской нефти по «Дружбе» — Орбан

The Insider
Фото: Bernadett Szabo / REUTERS

Венгрия не будет поставлять газ в Украину до тех пор, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», заявил премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, ограничения будут вводиться постепенно:

«Я скоро выступлю перед правительством и предложу важный законопроект. Украина уже 30 дней не дает работать нефтепроводу „Дружба“. Мы пока смогли справиться с этим давлением, и благодаря контролю над ценами венгры до сих пор платят за горючее меньше всех в Европе. Но этого недостаточно: чтобы преодолеть эту ситуацию и гарантировать стабильную поставку энергии, нам нужно ввести новые шаги. Поэтому мы постепенно прекратим поставки газа из Венгрии в Украину, а оставшийся объем газа будем хранить внутри страны».

Транзит российской нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию остановился в январе. Как утверждают в Киеве, трубопровод был поврежден в результате российского удара. В Будапеште, однако, считают, что речь идет не о технических проблемах, а о политическом давлении перед предстоящими парламентскими выборами. В конце февраля Венгрия заблокировала кредит Украине от Евросоюза на €90 млрд.

Обе страны имеют запасы нефти, а также могут получать сырье по трубопроводу «Адриа» из Хорватии, сообщали в Евросоюзе. Однако альтернативные источники обходятся дороже. На цены влияет и продолжающаяся война на Ближнем Востоке.

