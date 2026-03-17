ЕС профинансирует ремонт трубопровода «Дружба» — Украина согласилась на помощь для восстановления поставок нефти в Венгрию и Словакию

Евросоюз предложил Украине техническую поддержку и финансирование для ремонта нефтепровода «Дружба», поврежденного в результате российского удара 27 января. Киев принял это предложение, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты.

В заявлении отмечается, что ЕС вел «интенсивные обсуждения» с Украиной и государствами-членами, чтобы восстановить поставки нефти в Венгрию и Словакию, прерванные после удара по инфраструктуре.

«ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование. Украинцы приветствовали и приняли это предложение.

Европейские эксперты готовы приступить к работе немедленно», — сообщается в заявлении.

При этом в Брюсселе подчеркивают, что параллельно продолжается работа над альтернативными маршрутами поставок — речь идет о транзите нероссийской нефти в страны Центральной и Восточной Европы. Таким образом, восстановление трубопровода рассматривается как мера обеспечения энергетической безопасности, а не как политическое решение о возобновлении транзита российского сырья.

Конфликт вокруг «Дружбы» обострился после остановки прокачки нефти в конце января. Венгрия и Словакия требовали ее возобновления, ссылаясь на действующие соглашения и разрешение ЕС на импорт российских энергоресурсов до 2027 года. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявлял, что Украина не заинтересована в возобновлении транзита, а Киев, в свою очередь, указывал на необходимость длительного ремонта поврежденной инфраструктуры.

