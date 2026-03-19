Экс-глава ГКНБ Кыргызстана Ташиев прилетел в Бишкек и попал на допрос в МВД

Бывший руководитель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев вернулся в Кыргызстан и попал на допрос в Главном следственном управлении МВД. Об этом пишет «Аззатык Азия» со ссылкой на МВД страны.

Ташиева допрашивают в качестве свидетеля по двум уголовным делам. Одно из них связано с коррупционными делами на предприятии «Кыргызнефтегаз», про второе дело подробностей не сообщается.

В феврале Ташиев был отстранен от должности председателя ГКНБ по поручению президента Садыра Жапарова после того, как ряд общественных и политических деятелей подписали «Письмо семидесяти пяти», призывающее к незамедлительному проведению президентских выборов. В этот момент Ташиев находился на лечении в Германии. 13 февраля он вернулся в Кыргызстан и встретился с президентом. После этого, 17 февраля, он вновь выехал из страны.

Отставка Ташиева вызвала широкий общественный резонанс: он контролировал главную спецслужбу страны и считался ближайшим соратником Жапарова с момента его прихода к власти в 2020 году, но в то же время рассматривался как потенциальный соперник действующего президента на будущих президентских выборах.

На место Ташиева был назначен Жумгабек Шабданбеков. Помимо кадровых изменений, Жапаров изменил структуру ГКНБ: в отдельные ведомства была выделены пограничная служба и бывшее 9-е управление ГКНБ, преобразованное в Службу государственной охраны с прямым подчинением главе государства.

16 марта 2026 года медиастраница Государственной налоговой службы выпустила расследование в отношении семьи Ташиевых. Утверждается, что через посреднические фирмы, связанные с семьей Ташиевых, из Кыргызстана было выведено около 262 тысяч тонн нефти.

