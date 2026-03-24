Подозрительный всплеск сделок с фьючерсами произошел за 15 минут до заявления Трампа о «продуктивных» переговорах с Ираном — Financial Times

Трейдеры сделали ставки на нефтяном рынке почти на полмиллиарда долларов примерно за 15 минут до того, как президент США опубликовал пост об успешных переговорах с Ираном. По подсчетам газеты The Financial Times, речь идет о 6200 фьючерсных контрактах на нефть марок Brent и West Texas Intermediate.

После публикации Дональда Трампа цены на нефть резко снизились, а фондовые индексы начали расти. Однако эта динамика сохранялась лишь до тех пор, пока иранские СМИ не заявили, что никаких переговоров не было. После этого нефтяные фьючерсы вновь пошли вверх.

Неизвестно, стояла ли за этим одна компания или несколько. Однако эксперты, с которыми поговорила газета, отмечают, что произошедшее вызывает вопросы. В администрации Трампа утечку информации о подготовке заявления президента отрицают.

«Белый дом не терпит, чтобы какой-либо чиновник администрации незаконно наживался на инсайдерской информации, и любые бездоказательные утверждения о том, что чиновники занимаются подобной деятельностью, являются безосновательными и безответственными сообщениями», — утверждает пресс-секретарь Куш Десаи.

При этом, по словам собеседников издания на инвестиционном рынке, это лишь один из многочисленных примеров крупных сделок, которые были проведены в необычайно удачное время в преддверии официальных заявлений американских властей.