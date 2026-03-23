Трамп заявил, что остановил удары по энергетическим объектам в Иране на фоне переговоров. В Тегеране говорят, что переговоров не было

Дональд Трамп приказал Пентагону временно прекратить удары по иранской энергетической инфраструктуре. Как написал президент США в социальной сети Truth, он принял такое решение на фоне успешно продвигающихся переговоров.

«Соединённые Штаты Америки и Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и всестороннего урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Исходя из характера и тона этих глубоких, детальных и конструктивных переговоров, которые будут продолжаться в течение недели, я поручил Министерству обороны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней, при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений».

Между тем иранское проправительственное информагентство Mehr, комментируя приказ Трампа о прекращении ударов, называет его «отступлением». «Похоже, что опыт нападения на “Южный Парс“ в Иране несколько дней назад и жесткий и сокрушительный ответ Ирана на эту атаку, а также предупреждения нашей страны о немедленном и жестоком ответе на возможное нападение на иранские энергетические объекты заставили Трампа отступить», — говорится в сообщении.

Другое иранское агентство — Tasnim — пишет со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя служб безопасности, что Тегеран не проводил никаких переговоров с США. По словам источника, с начала войны власти Ирана получали предложения о переговорах от посредников, но иранская сторона отвечала, что «будет продолжать оборону, пока не добьется необходимого сдерживания».

18 марта Израиль нанес удары по газовому месторождению «Южный Парс» в Иране, Трамп впоследствии заявил, что США не были поставлены в известность. В ответ Иран начал наносить удары по нефтегазовой инфраструктуре в Израиле и Катаре.

Ранее, 21 марта, Трамп писал, что США рассматривают возможность свернуть военную операцию на Ближнем Востоке и что Вашингтон «очень близок к достижению своих целей». В числе этих целей президент перечислил следующие:

Полное уничтожение иранского ракетного потенциала, пусковых установок и всей связанной с ними инфраструктуры;

Уничтожение военно-промышленного комплекса Ирана;

Уничтожение иранского военно-морского флота и военно-воздушных сил, включая зенитные орудия;

Создание условий, при которых Иран никогда не сможет получить ядерное оружие;

Защита ближневосточных союзников США, включая Израиль, Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и другие.

«Ормузский пролив должен будет охраняться и контролироваться, по мере необходимости, другими странами, которые его используют — Соединённые Штаты этого не делают! Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях по охране Ормузского пролива, но в этом не должно быть необходимости после устранения иранской угрозы».