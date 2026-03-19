Трамп утверждает, что попросил Нетаньяху не бить по нефтегазовым объектам Ирана. Ранее СМИ писали, что он сам одобрил удар по Южному Парсу

Трамп заявил, что просил Нетаньяху не наносить удары по нефтегазовым объектам в Иране и что впредь таких ударов не будет, сообщает Reuters. Он сказал:

«Я сказал ему: не делайте этого. Мы не обсуждали. Знаете, мы действуем независимо. Мы хорошо ладим. Действия координируются, но иногда он делает что-то [самостоятельно]».

При этом The Wall Street Journal ранее сообщала, что американская администрация была предупреждена об израильском ударе по объектам газового месторождения Южный Парс заранее и не возражала против него, а сам Трамп, по данным американских чиновников, одобрил атаку, чтобы вынудить Тегеран разблокировать Ормузский пролив.

В среду, 18 марта, Израиль атаковал инфраструктуру крупнейшего в мире газового месторождения Южный Парс, часть которого разрабатывает Иран. В ответ Тегеран нанес ракетные удары по газовому хабу Рас-Лаффан в Катаре, а также по энергетическим объектам в Саудовской Аравии, Кувейте и ОАЭ. Эскалация ударов по нефтегазовой инфраструктуре Персидского залива привела к резкому росту цен на нефть — фьючерсы на Brent подскочили до $110 за баррель, а европейские цены на газ выросли на 6%.

Позже в среду Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что Вашингтон не знал о конкретной атаке на Южный Парс, и пообещал, что Израиль больше не будет наносить удары по этому месторождению, если только Иран не атакует Катар. Одновременно он пригрозил Тегерану полным уничтожением Южного Парса в случае повторных атак на катарскую газовую инфраструктуру.

В четверг Трамп также заявил, что не намерен направлять войска в Иран. На вопрос о перемещении сил к иранским границам он ответил, что «не будет посылать войска никуда». Министр обороны Пит Хегсет при этом отметил, что война с Ираном отличается от предыдущих американских операций на Ближнем Востоке, а Пентагон планирует запросить у Конгресса дополнительное финансирование. На вопрос, составит ли запрос $200 млрд, как сообщалось ранее некоторыми СМИ со ссылкой на источники, Хегсет ответил: «Эта цифра может измениться». WSJ отмечает, что подобный запрос, вероятно, столкнется с серьезным сопротивлением на Капитолийском холме — администрация Трампа в значительной мере действовала в обход Конгресса, начиная военную операцию против Ирана.

Ранее The Insider сообщал, что израильские удары по Южному Парсу спровоцировали иранские ответные атаки по катарскому Рас-Лаффану, после чего Катар объявил персонами нон грата иранских военного атташе и атташе по безопасности.

