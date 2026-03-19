Израиль атаковал иранское газовое месторождение «Южный Парс» в Иране без согласования с США, это больше не повторится — Трамп

США и Катар ничего не знали о намерении Израиля атаковать газовое месторождение «Южный Парс» в Иране, заявил президент Дональд Трамп в социальной сети Truth, комментируя израильские удары и последовавшую за ними иранскую атаку на газовую инфраструктуру Катара. По словам Трампа, пострадала «небольшая часть» иранского месторождения.

«Соединенные Штаты ничего не знали об этой атаке, и Катар никоим образом не был к ней причастен и не имел ни малейшего представления о том, что она произойдет. К сожалению, Иран не знал об этом и неоправданно и несправедливо атаковал часть катарского газового месторождения.

Израиль больше не будет совершать нападений на это чрезвычайно важное и ценное месторождение „Южный Парс“, если только Иран не решит опрометчиво атаковать кого-то совершенно безобидного, в данном случае Катар. В этом случае Соединенные Штаты Америки, с помощью или без помощи Израиля, уничтожат все газовое месторождение „Южный Парс“ с такой силой и мощью, каких Иран никогда прежде не видел. Я не хочу санкционировать такой уровень насилия и разрушений из-за долгосрочных последствий для будущего Ирана, но, если катарский завод СПГ снова подвергнется нападению, я без колебаний это сделаю».

Накануне, 18 марта, иранские агентства сообщили об атаке на «Южный Парс» в провинции Бушер. В частности, ударам авиации подверглись объекты на территории нефтеперерабатывающего завода в промышленной зоне портового города Ассалуйе. Иран пообещал ответить ударами по нефтегазовой инфраструктуре соседних стран.

После этого был атакован промышленный комплекс Рас-Лаффан в Катаре — крупнейший в мире производитель сжиженного природного газа (СПГ). В частности, сообщалось, что значительный ущерб нанесен заводу Pearl GTL по переработке газа. Утром 19 марта пресс-служба государственной нефтегазовой компании QatarEnergy сообщила, что ее объекты вновь подверглись ракетным ударам, «вызвавшим крупные пожары и значительный дальнейший ущерб».

Катар объявил персонами нон грата военного атташе и атташе по вопросам безопасности при посольстве Ирана, а также их сотрудников.

