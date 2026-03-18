Иран сообщил об ударах Израиля по газовому месторождению и НПЗ в провинции Бушер

Газовое месторождение «Южный Парс». Фото: AFP

Израильские самолеты нанесли удар по иранскому газовому месторождению «Южный Парс» в провинции Бушер, сообщает Al Jazeera. Иранское информагентство Fars сообщает, что ударам подвергся один из нефтеперерабатывающих заводов в промышленной зоне Ассалуйе — портового города в Бушере.

Корреспонденты агентства передают с мест, что атакованы несколько резервуаров и газохранилищ на территории НПЗ. Начался пожар, сотрудников эвакуировали.

Иран собирается ответить на атаку на газовые объекты в Ассалуйе, нанеся удары по «вражеской инфраструктуре, которая ранее считалась безопасной», сообщает Fars со ссылкой на иранские военные источники. Как передает AP, иранское государственное телевидение заявило, что Исламская Республика собирается атаковать нефтегазовую инфраструктуру в Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

7 марта Израиль атаковал нефтехранилища в Иране. «Военные силы иранского террористического режима напрямую и часто используют эти топливные резервуары для обеспечения работы военной инфраструктуры», — заявлял ЦАХАЛ. После бомбежек в Тегеране прошел дождь с каплями нефти.

