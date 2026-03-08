Израиль начал наносить удары по нефтехранилищам в Иране. Над Тегераном пошел «нефтяной дождь» — CNN

Армия обороны Израиля подтвердила, что вечером 7 марта нанесла удары по нескольким топливным складам в Тегеране, передает The Times of Israel.



«Военные силы иранского террористического режима напрямую и часто используют эти топливные резервуары для обеспечения работы военной инфраструктуры. Через них иранский террористический режим распределяет топливо различным потребителям, включая военные структуры в Иране», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Утром 8 марта корреспондент CNN Фред Плейтген сообщил из Тегерана, что после ударов по нефтехранилищам над городом собрались густые черные тучи и идет «нефтяной дождь». «Дождь, дождевая вода на самом деле черные — по-видимому, пропитаны нефтью», — сообщил Плейтген. Иранское агентство Mehr публикует сообщение Красного полумесяца о ядовитых осадках в столице Ирана: «Взрывы на нефтехранилищах приводят к выбросу в атмосферу большого количества токсичных соединений углеводородов, оксидов серы и азота, которые в случае выпадения осадков представляют собой очень опасный дождь с сильными кислотными свойствами».

The New York Times верифицировала видеоролики из социальных сетей, на которых видны пожар и столбы дыма в районе Шахр-э-Рей, где располагается главный нефтеперерабатывающий завод Тегерана. Министерство нефти Ирана сообщило, что обстрелу подверглась также нефтебаза в городе Карадж к западу от Тегерана.



5 марта глава Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что Израиль переходит к следующему этапу военной операции против Ирана, но не уточнил, что именно будут включать в себя предстоящие шаги. Источник CNN в Израиле позднее сообщил, что Израиль начал наносить удары по нефтехранилищам в Иране в рамках нового этапа войны.

