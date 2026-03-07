ЦАХАЛ заявил об ударе по центральному пункту управления ПВО КСИР в Тегеране и уничтожении 16 самолетов в аэропорту Мехрабад

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ночь на 7 марта израильская авиация нанесла серию ударов по военной инфраструктуре в Тегеране. По утверждению израильских военных, одной из главных целей стал центр управления противовоздушной обороной военно-воздушных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Как говорится в сообщении ЦАХАЛ, удар был нанесен по центральному командному пункту ВВС КСИР, отвечающему за оценку воздушной обстановки и координацию системы ПВО Ирана. По данным израильской армии, вместе с этим объектом были поражены расположенные рядом системы противовоздушной обороны, командные центры, склады логистики и другие военные объекты.

Израиль также сообщил об ударах по объекту, где, по его данным, производились и запускались баллистические ракеты, а также по складам вооружений подразделения «Кудс» КСИР и дополнительной инфраструктуре на одной из баз корпуса.

Ранее в тот же день ЦАХАЛ заявил о другой серии ударов по военной инфраструктуре в районе аэропорта Мехрабад в Тегеране. По утверждению израильской армии, в результате атаки были уничтожены 16 самолетов подразделения «Кудс» КСИР, которые использовались для перевозки оружия и денежных средств союзным Ирану группировкам на Ближнем Востоке, в том числе ливанской «Хезболле».

Израильские военные утверждают, что самолеты регулярно вылетали из Мехрабада с оружием и финансированием для союзных Тегерану вооруженных группировок. По данным ЦАХАЛ, во время атаки также были поражены несколько иранских истребителей, которые могли представлять угрозу для израильской авиации.

В ЦАХАЛ заявили, что перед ударами были приняты меры для снижения риска для гражданского населения, включая использование высокоточного оружия и дополнительную разведку. Независимого подтверждения масштабов ущерба на момент публикации не появилось, а иранские власти пока не комментировали заявления израильской армии.

