«Бомбили непрерывно, превратили в пыль»: что говорят жители юга Ирана о первой неделе войны

По прошествии недели войны на Ближнем Востоке десятки городов в разных странах попали под обстрелы. Совместно с проектом Vox Harbor, анализирующим сообщения в Telegram, The Insider изучил множество сообщений иранцев — жителей разных городов на юге и юго-востоке страны, попавших под удары, — и приводит свидетельства очевидцев.

Первые дни войны и связь

В первые пару дней войны мониторинговые проекты сообщали о перебоях с интернетом и мобильной связью в Иране. Например, проект NetBlocks писал, что на утро 28 февраля уровень подключения к сети в стране составлял 4% от обычного уровня.

Это подтверждается и сообщениями местных: интернет временами либо не ловил вообще, либо был доступен только через спутниковую связь — например, от Starlink. Их использование власти Ирана считают незаконным — за это грозит многолетнее тюремное заключение.

В разных городах на юге и юго-востоке страны связь была недоступна от нескольких часов до нескольких суток, следует из сообщений пользователей:

«Целый день долбили по [провинции] Систан и Белуджистан. КСИР ракеты отправляет в никуда. Все басиджи бежали из казарм. Я на связи через Starlink», — пишет один из пользователей 1 марта.

«Из Захедана — только сейчас с трудом подключился после двух дней без связи», — говорится в другом сообщении от 6 марта.

«Оружие у всех есть»: Захедан, юго-восток Ирана

В первый день войны в Захедане — городе недалеко от границы с Афганистаном и Пакистаном — под удар попала расположенная здесь авиабаза. OSINT-аналитики позднее опубликовали ее спутниковые снимки, на которых видна разрушенная радиолокационная система.

