«Бомбили непрерывно, превратили в пыль»: что говорят жители юга Ирана о первой неделе войны

Фото: последствия удара по порту в Конараке, Иран, 1 марта 2026 года / Bloomberg / Vantor
По прошествии недели войны на Ближнем Востоке десятки городов в разных странах попали под обстрелы. Совместно с проектом Vox Harbor, анализирующим сообщения в Telegram, The Insider изучил множество сообщений иранцев — жителей разных городов на юге и юго-востоке страны, попавших под удары, — и приводит свидетельства очевидцев.
Первые дни войны и связь
В первые пару дней войны мониторинговые проекты сообщали о перебоях с интернетом и мобильной связью в Иране. Например, проект NetBlocks писал, что на утро 28 февраля уровень подключения к сети в стране составлял 4% от обычного уровня.
Это подтверждается и сообщениями местных: интернет временами либо не ловил вообще, либо был доступен только через спутниковую связь — например, от Starlink. Их использование власти Ирана считают незаконным — за это грозит многолетнее тюремное заключение.
В разных городах на юге и юго-востоке страны связь была недоступна от нескольких часов до нескольких суток, следует из сообщений пользователей:
«Целый день долбили по [провинции] Систан и Белуджистан. КСИР ракеты отправляет в никуда. Все басиджи бежали из казарм. Я на связи через Starlink», — пишет один из пользователей 1 марта.
«Из Захедана — только сейчас с трудом подключился после двух дней без связи», — говорится в другом сообщении от 6 марта.
«Оружие у всех есть»: Захедан, юго-восток Ирана
В первый день войны в Захедане — городе недалеко от границы с Афганистаном и Пакистаном — под удар попала расположенная здесь авиабаза. OSINT-аналитики позднее опубликовали ее спутниковые снимки, на которых видна разрушенная радиолокационная система.
The Insider и Vox Harbor удалось верифицировать местных жителей. Редакция располагает данными упоминаемых пользователей, но не приводит их из соображений безопасности.
Реза Пехлеви — сын последнего иранского шаха (шаханшаха), свергнутого в ходе Исламской революции 1979 года. Был вынужден после нее бежать из Ирана и с тех пор живет в изгнании. Является одним из главных критиков нынешней власти в стране.
Город на границе с Афганистаном, к северу от Ирана.
Белучи (или белуджи) — народ, проживающий в регионе Белуджистан, исторической области, поделенной сейчас между Ираном, Пакистаном и Афганистаном.
Басиджи — военизированные проправительственные отряды в Иране.
The Insider изучил свидетельства очевидцев — жителей города Захедан и окрестностей — от 5 марта. По меньшей мере один из пользователей пишет, что на фоне ударов город буквально «забит силовиками». В город, судя по его сообщениям, вошла бригада «Зейнабийун» — транснациональное шиитское ополчение, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
«Я сам по происхождению белуч. Вчера звонил дядя, рассказал, какой ужас [творится] в Забуле и Захедане. Говорит, люди просто ждут джихада и призыва Шаханшаха [принца Реза Пехлеви]. И оружие у всех есть», — пишет еще один пользователь.
Перевод: Из Захедана пишут, что сорок автобусов с «Зейнабийун» из Пакистана въехали в город. Силовики режима тоже туда пошли
5 марта
«Превратили в пыль»: Конарак и Чабахар, юг Ирана
Еще одна группа свидетельств, изученных The Insider, — от местных из городов на юге страны, расположенных на побережье Оманского залива, Конарака и Чабахара. В первые дни войны в Конараке под удар попала военно-морская база Ирана. Проект BBC Verify публиковал спутниковые снимки порта, на которых были видны поврежденные суда и корабли.
Расположенный чуть восточнее порт в Чабахаре тоже попал под обстрел в первый же день войны, 28 февраля. Видеозаписи предполагаемого возгорания здесь публиковало 1 марта издание Iran International.
Сразу несколько местных жителей в чатах в период с 1 по 5 марта сообщают о массовой эвакуации из пострадавших от удара районов:
«Военные в Конараке прошли по каждому дому и сказали: эвакуируйтесь отсюда», — пишет один из пользователей (4 марта).
«Порты Конарак и Чабахар бомбили без перерыва — превратили в пыль. В Захедане снесли аэропорт и [системы] ПВО. Мешхед тоже вспахали», — пишет другой (3 марта).
The Insider также обнаружил сообщения, в которых местные пишут об эвакуации силовиков, а именно персонала авиабазы в Конараке и тюрьмы в Чабахаре. Об этом говорится в сообщениях разных пользователей от 3 и 6 марта соответственно. О массовых увольнениях из тюрьмы в Чабахаре со ссылкой на очевидцев писал 5 марта и местный правозащитный проект Iran Human Rights Society.
Некоторые беженцы из крупных городов пишут, что уезжали целыми семьями — например, в Ираншехр, вдали от побережья:
«Я тоже завтра утром приезжаю в Ираншехр. Буду сидеть в горах — подальше от ракет. Блин, что творится. Что сделали с Чабахаром», — пишет один из пользователей поздно вечером 1 марта.
Удары первых двух дней войны местные в Чабахаре и Конараке описывают практически как «непрерывные»: «Конарак — меньше [Чабахара]. Бьют по нему по 5–6 раз в день», — говорится в еще одном сообщении от 3 марта.
Утром 7 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал, что Иран больше не будет обстреливать соседние государства при условии, что с их территории также не будут наноситься удары. На это заявление в своей социальной сети Truth Social позднее отреагировал президент США Дональд Трамп. Он написал, что это «обещание было дано только из-за непрекращающихся атак США и Израиля». Хотя Иран, по его словам, «капитулировал» перед ближневосточными соседями, Трамп пообещал Тегерану «очень сильный удар» в ближайшее время.
