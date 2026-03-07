Беспилотник ударил по аэропорту Дубая незадолго до того, как президент Ирана пообещал не наносить удары по соседним странам

Ранее утром субботы работа аэропорта была временно приостановлена. В официальном аккаунте аэропорта в Twitter сообщение об этом появилось примерно в 11:38 по местному времени (10:38 по московскому). Тогда это объяснили необходимостью обеспечения безопасности пассажиров.

При этом в официальном аккаунте медиа-офиса правительства Дубая еще ранним утром (примерно в 7:42 по местному времени) появилось сообщение, которое описывает «незначительный инцидент» после падения обломков БПЛА в районе аэропорта. Власти подтверждают, что он действительно произошел, но пишут, что был «успешно локализован». О пострадавших не сообщалось.



Проект BBC Verify также пишет, что определить, были это обломки БПЛА (то есть перехваченный дрон) или же непосредственно удар беспилотника, невозможно.

Аэропорт позднее частично возобновил работу. Би-би-си отмечает, что некоторые рейсы вылетают из него, но с задержками.

Точное время, когда произошел этот инцидент, неясно, однако первые видео, как и сообщения дубайского аэропорта, появились около 11:00–11:30 по времени ОАЭ. Телеканал CNN публикует интервью с очевидцем, который утверждает, что взрыв произошел «вскоре после девяти часов» утром «в пределах территории аэропорта».

Примерно в 11 утра по времени ОАЭ с обращением выступил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он извинился перед соседними странами за удары по их территориям и пообещал, что Иран больше не будет наносить удары по соседним государствам при условии, что с их территории также не будут наноситься удары.

На это заявление в своей социальной сети Truth Social отреагировал президент США Дональд Трамп. Он написал, что это «обещание было дано только из-за непрекращающихся атак США и Израиля». Хотя Иран, по его словам, «капитулировал» перед ближневосточными соседями, Трамп пообещал Тегерану «очень сильный удар» в ближайшее время.