Иран больше не будет наносить удары по соседним государствам при условии, что с их территории также не будут наноситься удары. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает местное агентство Mehr.

По словам Пезешкиана, это решение утвердил Временный руководящий совет Ирана. Он руководит страной после смерти Али Хаменеи.

Иранский президент также извинился перед соседними странами за удары по их территориям.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся атак Тегерана в регионе в ответ на американо-израильские удары по Ирану. Обстрелы и удары беспилотников затронули не только территорию Ирана и Израиля, но также соседние страны: ОАЭ, Саудовскую Аравию, Сирию, Ирак, Кувейт, Бахрейн, Катар, Азербайджан, Кипр и Ливан.

