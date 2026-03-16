«Опыт прежних войн в Персидском заливе показывает, что загрязнение после атак на нефтяные объекты может сохраняться десятилетиями» — экологи

В рамках очередного этапа военной операции против Ирана Израиль 7 марта начал наносить удары по нефтехранилищам на территории страны. Красный Полумесяц предупредил, что «взрывы на нефтехранилищах приводят к выбросу в атмосферу большого количества токсичных соединений», а корреспондент CNN передавал из Тегерана, что в городе идет черный дождь, поскольку дождевая вода «по-видимому, пропитана нефтью».

Впоследствии иранские власти опубликовали инструкции, как защититься от кислотных дождей после атак на нефтехранилища и масштабного выброса в атмосферу опасных веществ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что черный дождь и токсичные соединения в воздухе могут вызвать проблемы с дыханием.

Сопредседатель группы «Экозащита!» (Ecodefense) Владимир Сливяк в беседе с The Insider назвал выбросы вредных веществ, произошедшие в Иране, беспрецедентными:

«Это беспрецедентно по количеству попавших в атмосферу загрязняющих веществ, огромное количество. Чтобы точнее сказать, нужно больше информации, которой пока нет. Черные и кислотные дожди — это следствие того, что в атмосферу попало огромное количество загрязняющих веществ. При кислотных дождях диоксид серы и оксид азота взаимодействуют с кислородом, влагой, прочими газами и образуются кислотные осадки. Они повреждают любую растительность, включая сельскохозяйственные культуры, и негативно влияют на здоровье людей. Повышается содержание мелких частиц в атмосфере, что особенно опасно для тех, у кого есть заболевания дыхательной системы».

Доктор Акшай Деорас, научный сотрудник Университета Рединга, Великобритания, рассказал в беседе с The Insider, что основные риски для здоровья человека связаны с вдыханием дыма и твердых частиц:

«Недавние авиаудары по нефтехранилищам, вероятно, привели к выбросу сажи, дыма, частиц нефти, соединений серы, полициклических ароматических углеводородов, а также, возможно, тяжелых металлов и других неорганических веществ из поврежденной инфраструктуры. Кроме того, пожары на нефтяных месторождениях могут выделять соединения серы и азота, которые при растворении в дождевой воде могут образовывать кислые вещества.

Основные риски для здоровья человека связаны с вдыханием дыма и твердых частиц или контактом с ними. Кратковременные последствия могут включать головные боли, раздражение глаз и кожи, а также затруднение дыхания. Эти риски особенно значительны для людей, страдающих астмой или заболеваниями легких, а также для пожилых людей и маленьких детей. Если удары продолжатся и загрязнение воздуха сохранится, длительное воздействие может привести к стойким проблемам с дыханием и сердечно-сосудистой системой. Пыль и некоторые частицы, такие как сажа, могут переноситься в соседние страны и оказывать определенное воздействие, хотя это во многом зависит от частоты, интенсивности и места ударов».

Эксперты Научного подразделения Greenpeace отметили в комментарии для The Insider, что, как показывает опыт исследований, проведенных после войн в Персидском заливе в предыдущие десятилетия, загрязнение воды и почвы, вызванное бомбежками, может сохраняться в течение десятилетий:

«Неконтролируемое сжигание нефти [в результате бомбежек], вероятно, приведет к образованию и выбросу в воздух большого количества вредных твердых частиц (сажи), токсичных химических паров и кислых газов, что представляет непосредственную опасность для людей. Кроме того, дым и пыль, выбрасываемые в нижние слои атмосферы в результате разрушений, могут содержать широкий спектр токсичных загрязняющих веществ, включая потенциальную возможность выброса асбеста из старых зданий.

То, как будет распространяться это загрязнение, в каких направлениях, будут ли вредные вещества концентрироваться у поверхности земли или рассеются в верхних слоях атмосферы, зависит от погоды и климатических условий в регионе. Осадки могут ограничить географическое распространение шлейфа загрязнения, поскольку вода вымывает токсичные вещества из воздуха, однако в более долгосрочной перспективе это может привести к загрязнению воды и почвы нефтью и другими химическими загрязнителями. Многие загрязняющие вещества, выделяющиеся при пожарах на нефтехранилищах, сохраняются надолго. Очистка нефти с поверхности земли поможет только отчасти, поскольку нефть просачивается в глубокие слои почвы и, возможно, в грунтовые воды.

Опыт исследований, проведенных после войн в Персидском заливе в 1990-х и 2000-х годах, показывает, что такое загрязнение воды и почвы может сохраняться в течение многих лет, если не десятилетий, в зависимости от масштабов пожаров и объема выброшенной нефти».

