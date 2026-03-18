Иран пообещал ударить по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара после атаки Израиля на месторождение «Южный Парс»

Иран пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара после того, как Израиль атаковал крупнейшее в мире газовое месторождение «Южный Парс», пишет The Guardian. Израильские СМИ сообщили, что операция была согласована с США.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил, что в «ближайшие часы» нанесет удары по нескольким объектам в соседних странах. В список целей попали саудовский НПЗ Samref и нефтехимический комплекс в Джубайле, газовое месторождение al-Hosn в ОАЭ, а также нефтехимический комплекс Mesaieed и НПЗ Ras Laffan в Катаре. Иранские государственные СМИ призвали всех сотрудников и жителей немедленно покинуть прилегающие территории.

Атака на «Южный Парс» стала первым целенаправленным ударом по нефтегазовой инфраструктуре Ирана с начала войны. Губернатор портового района Ассалуйе Эскандар Пасалар назвал эскалацию, на которую идут США и Израиль, «политическим самоубийством» и заявил, что «маятник войны качнулся» в сторону «полномасштабной экономической войны». Официальный представитель правительства Катара Маджид аль-Ансари предостерег, что удары по объектам энергетики «создают угрозу глобальной энергетической безопасности».

Отмечается, что тем временем нефть подорожала до $110 за баррель — это максимум с момента начала войны. С периода первых боевых действий на Ближнем Востоке ежедневный экспорт нефти из региона упал не менее чем на 60% от довоенных уровней — из-за ударов по инфраструктуре и фактической блокады Ормузского пролива. Страны Персидского залива были вынуждены сократить добычу, поскольку трубопроводы и хранилища исчерпали свои мощности.

Собственная нефтегазовая инфраструктура Ирана до сих пор оставалась в основном нетронутой. Ранее США нанесли удар по острову Харк, но атаковали исключительно военные объекты, не затронув экспортные мощности. Иран при этом продолжал бесперебойно вывозить нефть через Ормузский пролив, одновременно угрожая поджечь танкеры соседних государств.

