США разрешили иранским танкерам ходить через Ормузский пролив, чтобы обеспечить поставки нефти миру — министр финансов Бессент

Скотт Бессент. Фото: Pool

США разрешают иранским нефтяным танкерам проходить через Ормузский пролив. Об этом телеканалу CNBC заявил американский министр финансов Скотт Бессент:

«Иранские суда уже выходят в пролив, и мы позволяем этому происходить, чтобы снабжать [нефтью] остальной мир. <...> Мы думаем, что иранцы естественным образом откроют пролив, и пока нас это устраивает. Мы хотим, чтобы мир был хорошо обеспечен нефтью».

Бессент упомянул, что через Ормузский пролив прошли танкеры с топливом для Индии, а также что некоторые китайские суда успешно выходят из Персидского залива.

В индийском МИД CNBC сообщили, что 15 марта в Индию прибыло судно с СПГ, еще одно ожидается 17 марта. Источники телеканала рассказали, что Индия в настоящее время ожидает от Ирана подтверждения, что тот не будет препятствовать проходу через пролив еще 22 судов с нефтью и газом.

По данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, изученным The Insider, по состоянию на 17 марта непосредственно через Ормузский пролив проходят пять судов. Два из них иранских: это Mostafa (IMO 422279900) и еще одно неопознанное судно. А также три индийских: MSV Noore Hajihusein (IMO 9243461), MSV Al Sahara 1371 (IMO неизвестно) и MSV Al Shams NO 1500 (IMO неизвестно). При этом в Персидском и Оманском заливах вокруг Ормузского пролива наблюдается скопление судов.

Ормузский пролив, 17 марта 2026
Starboard Maritime Intelligence

Движение судов через Ормузский пролив, по которому обычно проходит до 25% всех мировых поставок нефти, резко сократилось после начала совместной военной операции Израиля и США против Ирана, который, в свою очередь, начал наносить удары по всему региону, в том числе атаковать гражданские суда. Тем не менее Тегеран продолжает вывозить свою нефть, несмотря на значительные силы ВМС США в регионе. В настоящее время Иран экспортирует около 1,5 млн баррелей ежедневно. При этом экспорт иранской нефти находится под санкциями США и ООН.

Из-за остановки движения в Ормузском проливе страны Персидского залива вынуждены были сократить добычу нефти, а цены на нее выросли примерно на 40%. Так, 17 марта цена марки Brent составляет более $104 за баррель. Трамп потребовал от союзников по НАТО помочь США с разблокированием Ормузского пролива, но получил отказ.

