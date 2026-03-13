США временно сняли ограничения на сделки с российской нефтью, загруженной на суда до 12 марта

Министерство финансов США сняло санкции с продажи нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта. Такие операции будут разрешены до 11 апреля. Об этом свидетельствует генеральная лицензия Управления по контролю за иностранными активами, опубликованная 12 марта.

Речь идет о сделках, связанных с продажей, перевозкой или разгрузкой российской нефти и нефтепродуктов, если они были погружены на любое судно до 12:01 12 марта 2026 года по восточному времени США (07:01 мск). Это правило распространяется на суда, ранее попавшие под санкции Минфина США. Проводить такие операции разрешено до 12:01 11 апреля 2026 года по восточному времени США (07:01 мск).

Из‑за войны с Ираном и фактического закрытия Ормузского пролива мировые поставки нефти оказались под ударом: через пролив проходит около пятой части мировых поставок нефти. С начала войны контроль над Ормузским проливом удерживает иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Это сделало судоходство по нему практически невозможным для других стран. Танкеры и другие грузовые суда тоже стали целью иранских ударов.

Блокада судоходства привела к росту цен на энергоносители. 12 марта цена на нефть марки Brent снова превысила $100 за баррель.

На этом фоне Вашингтон стремится «добавить в систему» любой доступный объем нефти. Министр финансов США Скотт Бессент сказал, что разрешение покупки российской нефти, застрявшей в море, — временная мера для стабилизации рынков и увеличения предложения.

По оценкам Financial Times, резкий рост мировых цен на нефть ежедневно приносит бюджету России $150 млн.