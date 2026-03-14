США нанесли удар по острову Харк — ключевому нефтяному терминалу Ирана. Атака вызвала тревогу у нефтяных трейдеров — Bloomberg

США нанесли удар по военным объектам на иранском острове Харк в Персидском заливе. Об этом 14 марта сообщил президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. По его словам, американские военные атаковали только военные цели и не тронули нефтяную инфраструктуру. При этом Трамп предупредил, что решение может быть пересмотрено, если Иран попытается мешать судоходству через Ормузский пролив.
На опубликованных кадрах видно момент удара. Однако на месте взрыва не различимы какие-либо здания или инфраструктура. На видео видна открытая местность, из-за чего создается впечатление, что удар был нанесен по пустынной территории, а также по взлетно-посадочной полосе аэропорта, определил The Insider.
Однако атака вызвала тревогу на нефтяном рынке, пишет Bloomberg. Она может привести к дальнейшему росту цен на нефть и усилению инфляции в крупных экономиках, включая США. Остров Харк — главный пункт экспорта иранской нефти. Через него проходит около 90% поставок страны на мировой рынок. Основная часть нефти отправляется в Китай. Терминал на острове работает с 1960-х годов. Его построила американская нефтяная компания Amoco. После Исламской революции 1979 года объект перешел под контроль государства.
Сейчас через терминал проходит примерно 1,5 млн баррелей нефти в сутки. Это больше, чем добыча многих стран ОПЕК. Поэтому за работой терминала внимательно следят трейдеры и правительства, оценивающие влияние санкций на нефтяной экспорт Ирана. Нефть поступает на остров по подводным трубопроводам с иранских месторождений. Там она хранится в больших резервуарах, после чего ее загружают на танкеры. На острове могут одновременно находиться до восьми танкеров, а суточный объем загрузки достигает более 6 млн баррелей.
Перед началом конфликта Иран увеличил объемы погрузки нефти на терминале. После начала боевых действий танкеры продолжили загружаться — вероятно, власти страны пытались как можно быстрее отправить нефть на экспорт. Чтобы попасть на мировые рынки, суда должны пройти через Ормузский пролив. Однако с начала войны 28 февраля количество судов, проходящих через этот маршрут, заметно сократилось.
Атака на остров Харк может серьезно повлиять на мировой нефтяной рынок. Даже без повреждения инфраструктуры конфликт уже привел к росту цен на нефть более чем на 40%. Если терминал будет поврежден, иранский экспорт может остановиться на недели или месяцы.
Кроме того, существует риск эскалации. Иран ранее заявлял, что в случае атак на его энергетическую инфраструктуру может нанести удары по нефтяным объектам, связанным с США, на Ближнем Востоке, сообщало агентство Agence France-Presse.