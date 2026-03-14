США нанесли удар по острову Харк — ключевому нефтяному терминалу Ирана. Атака вызвала тревогу у нефтяных трейдеров — Bloomberg

Однако атака вызвала тревогу на нефтяном рынке, пишет Bloomberg. Она может привести к дальнейшему росту цен на нефть и усилению инфляции в крупных экономиках, включая США. Остров Харк — главный пункт экспорта иранской нефти. Через него проходит около 90% поставок страны на мировой рынок. Основная часть нефти отправляется в Китай. Терминал на острове работает с 1960-х годов. Его построила американская нефтяная компания Amoco. После Исламской революции 1979 года объект перешел под контроль государства.

Сейчас через терминал проходит примерно 1,5 млн баррелей нефти в сутки. Это больше, чем добыча многих стран ОПЕК. Поэтому за работой терминала внимательно следят трейдеры и правительства, оценивающие влияние санкций на нефтяной экспорт Ирана. Нефть поступает на остров по подводным трубопроводам с иранских месторождений. Там она хранится в больших резервуарах, после чего ее загружают на танкеры. На острове могут одновременно находиться до восьми танкеров, а суточный объем загрузки достигает более 6 млн баррелей.

Перед началом конфликта Иран увеличил объемы погрузки нефти на терминале. После начала боевых действий танкеры продолжили загружаться — вероятно, власти страны пытались как можно быстрее отправить нефть на экспорт. Чтобы попасть на мировые рынки, суда должны пройти через Ормузский пролив. Однако с начала войны 28 февраля количество судов, проходящих через этот маршрут, заметно сократилось.

Атака на остров Харк может серьезно повлиять на мировой нефтяной рынок. Даже без повреждения инфраструктуры конфликт уже привел к росту цен на нефть более чем на 40%. Если терминал будет поврежден, иранский экспорт может остановиться на недели или месяцы.



Кроме того, существует риск эскалации. Иран ранее заявлял, что в случае атак на его энергетическую инфраструктуру может нанести удары по нефтяным объектам, связанным с США, на Ближнем Востоке, сообщало агентство Agence France-Presse.

