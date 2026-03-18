США допустили венесуэльскую нефть на мировой рынок для смягчения кризиса, связанного с войной на Ближнем Востоке

Минфин США выдал широкую лицензию, разрешающую американским компаниям напрямую покупать венесуэльскую нефть у государственной компании PDVSA и продавать ее на мировых рынках, сообщает Associated Press. На протяжении многих лет Вашингтон фактически блокировал любые сделки с венесуэльским нефтяным сектором. Параллельно Белый дом объявил о 60-дневном отказе от требований закона Джонса, обязывающего перевозить грузы между американскими портами на судах под флагом США.

Оба решения приняты на фоне войны США и Израиля с Ираном, которая спровоцировала резкий рост нефтяных котировок. После того, как Иран перекрыл Ормузский пролив, через который обычно проходит пятая часть мирового нефтяного экспорта, цены пошли вверх. По словам чиновника американского Минфина, пожелавшего остаться анонимным, лицензия призвана стимулировать новые инвестиции в энергетический сектор Венесуэлы и увеличить мировое предложение нефти.

Лицензия не отменяет санкции полностью, а предоставляет адресные исключения из них. Воспользоваться ими могут лишь компании, существовавшие до 29 января 2025 года. Платежи не могут поступать напрямую подсанкционным венесуэльским структурам — деньги должны идти на специальный счет, находящийся под контролем США. Под действие разрешения не подпадают сделки с участием России, Ирана, КНДР, Кубы и ряда китайских структур, а также операции с венесуэльским долгом и облигациями. Золото и криптовалюта, включая государственный токен «Петро», тоже исключены.

По оценкам экспертов, которые приводит агентство, лицензия может существенно оживить зависящую от нефти экономику Венесуэлы и привлечь инвесторов, до сих пор опасавшихся санкционных рисков. Критики, однако, указывают, что решение вознаграждает нынешнее руководство страны — лояльных Мадуро чиновников, при которых не прекращаются репрессии, коррупция и нарушения прав человека. Средняя зарплата в государственном секторе составляет около $160 в месяц, в частном — около $237, тогда как годовая инфляция в 2025 году достигла 475%, по данным Центрального банка Венесуэлы.

Отмечается, что Венесуэла располагает крупнейшими в мире запасами нефти и когда-то имела сильнейшую экономику в Латинской Америке, но коррупция, бесхозяйственность и американские санкции обвалили добычу с 3,5 млн баррелей в сутки в 1999 году, когда предшественник Мадуро Уго Чавес пришел к власти, до менее чем 400 тысяч в 2020-м. Санкции против PDVSA были введены в 2019 году при первом президентском сроке Трампа. С тех пор страна была вынуждена продавать нефть с дисконтом около 40% к рыночным ценам — преимущественно Китаю и другим азиатским покупателям.

За полтора месяца после захвата Николаса Мадуро американским спецназом в январе 2026 года стало очевидно, что новое венесуэльское руководство готово открыть нефтяной сектор для американских компаний — на выгодных для Вашингтона условиях. Конгресс Венесуэлы принял закон, позволяющий иностранным частным компаниям получить операционный контроль над совместными предприятиями с PDVSA даже при миноритарной доле.

