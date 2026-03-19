Иран нанес ракетный удар по одному из двух основных израильских НПЗ, BAZAN в Хайфе

Журналист Барак Равид написал в Twitter (Х), что в результате ракетного обстрела в Хайфе был поражен один из двух основных израильских НПЗ — BAZAN. Это подтверждается фото с места событий.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявил утром 19 марта о 64-й волне операции «Правдивое обещание-4», в ходе которой по центральным и северным районам Израиля были выпущены баллистические ракеты «Гадр», «Эмад», «Хейбаршекан» и девять многоголовочных «Хорремшахр», сообщает Tasnim. Среди целей КСИР назвал аэропорт Бен-Гурион, который в коммюнике описывается как основной центр сосредоточения военных и тыловых сил Израиля, НПЗ и «места базирования войск» в районе Хайфы, а также Ришон-ле-Цион.

Кроме того, как утверждается в заявлении КСИР, ракетами средней дальности на жидком и твердом топливе был нанесен удар по Пятому флоту ВМС США. КСИР охарактеризовал операцию как полностью успешную и продолжающуюся.

Израильский портал Ynet сообщил о перебоях с электроснабжением в Хайфе и Кирьят-Хаиме после последнего ракетного обстрела. По предварительным данным издания, ракета с разделяющейся боеголовкой поразила несколько точек в городе. Иранское телевидение заявило об ударе по энергетическому объекту.

Накануне Иран пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара после того, как Израиль атаковал крупнейшее в мире газовое месторождение «Южный Парс». Ранее сообщалось, что 1 марта в пригороде Иерусалима Бейт-Шемеше иранская баллистическая ракета попала в общественное бомбоубежище — погибли не менее восьми человек, большинство из которых находились именно в укрытии.