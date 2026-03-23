СМИ КСИР сообщили, что никаких переговоров Ирана с США не было

Иранские СМИ, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), заявили, что никаких переговоров с США не ведётся, а решение Вашингтона отложить удары объясняется давлением со стороны Тегерана.

Агентство Tasnim со ссылкой на высокопоставленного представителя сил безопасности утверждает, что «никаких переговоров не было и нет». По его словам, сообщения о диалоге являются «психологической войной».

Источник также заявил, что президент США Дональд Трамп отказался от удара по критической инфраструктуре Ирана, поскольку «военные угрозы Ирана стали реальными и убедительными». В числе других факторов он назвал давление со стороны финансовых рынков и риски для западных облигаций.

В публикации говорится, что через посредников в Тегеран «передавались сигналы», однако иранская сторона ответила, что будет продолжать оборону до достижения необходимого уровня сдерживания. Отдельно подчёркивается, что даже на фоне заявлений Вашингтона ситуация в Ормузском проливе и на энергетических рынках не нормализуется.

«Никаких переговоров не было и нет. С помощью подобной психологической войны ни Ормузский пролив не вернётся к довоенному состоянию, ни энергетические рынки не стабилизируются. Пятидневный ультиматум Трампа означает продолжение планов этого режима по преступлениям против народа, и мы будем продолжать отвечать и всесторонне защищать страну».

Похожую позицию озвучило посольство Ирана в Кабуле. Там заявили, что Трамп «отступил после жёсткого предупреждения Ирана» о возможных ударах по энергетической инфраструктуре региона в случае атаки США. Ранее Трамп сообщил, что распорядился отложить возможные удары по объектам энергетики Ирана на пять дней на фоне «конструктивных переговоров». Однако иранская сторона эти заявления опровергает.