Снаряд попал на территорию АЭС «Бушер» в Иране, сообщило связанное с КСИР издание

Снаряд попал на территорию Бушерской атомной электростанции в Иране, однако объект не получил повреждений, сообщает связанное с Корпусом стражей исламской революции агентство Tasnim.

По данным властей (Центра общественной дипломатии и информации Организации по атомной энергии Ирана) удар не привел к материальному, техническому ущербу, никто из людей не пострадал.

Инцидент произошел вечером 16 марта, около 19:00.

Иранская сторона отмечает, что такие атаки могут иметь серьезные последствия для всего региона, включая страны Персидского залива.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что действующие ядерные объекты должны оставаться неприкосновенными при любых обстоятельствах и подчеркивал особую уязвимость «Бушер» как действующей станции. По его словам, хотя удары в регионе в основном приходятся на объекты с ограниченными рисками, наличие обогащенного урана в ряде мест создает потенциальную угрозу серьезных последствий.

Параллельно Россия продолжает участие в проекте станции «Бушер»: глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявлял, что строительство новых энергоблоков остается приоритетом, несмотря на ситуацию. При этом в начале марта работы на АЭС временно приостанавливались, а часть российских специалистов была эвакуирована вместе с семьями.