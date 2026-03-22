Трамп дал Ирану 48 часов на разблокирование Ормузского пролива, пригрозив ударами по электростанциям

Дональд Трамп поставил ультиматум Ирану, требуя разблокировать движение по Ормузскому проливу. В противном случае президент США пригрозил атаковать иранские электростанции, об этом он написал в социальной сети Truth.

«Если Иран не откроет Ормузский пролив, полностью и безопасно, в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их многочисленные электростанции, начиная с самой крупной!»

Сообщение Трампа было опубликовано 21 марта в 19:44 по северноамериканскому восточному времени, EST (22 марта 3:14 утра по Тегерану, 2:44 по Москве).

Незадолго до того, как выдвинуть этот ультиматум, Трамп заявлял, что США рассматривают возможность «свернуть» военную операцию на Ближнем востоке, а также что Ормузский пролив «в определенный момент откроется сам собой».

«Ормузский пролив должен будет охраняться и контролироваться по мере необходимости странами, которые его используют, — Соединенные Штаты этого не делают! Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях по Ормузскому проливу, но в этом не должно быть необходимости после устранения угрозы со стороны Ирана», — писал Трамп в Truth 20 марта.

Кроме того, 12 марта американский президент сообщил, что попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить атаки на иранские нефтегазовые объекты.

