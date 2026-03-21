После трех недель воздушной кампании против Ирана американо-израильская коалиция добилась на первый взгляд выдающихся военных успехов. Завоевано господство в воздухе, иранские военно-морской флот и войска ПВО фактически прекратили существование, уничтожены десятки боевых самолетов и ракетных пусковых установок. Более того, удалось нанести так называемый «обезглавливающий удар»: в первый же день погибли высший руководитель Али Хаменеи и верхушка силового аппарата Ирана. Президент США Дональд Трамп уже привычно выступает с противоречащими друг другу заявлениями в диапазоне от «мы еще даже не начинали» до война закончится «очень скоро», но пока хотя бы частичное достижение заявленных им целей всей операции совершенно не гарантировано, в то время как издержки для мировой экономики стремительно растут, а американские военные, вероятно, готовятся к сухопутной операции на иранской территории пока неясного масштаба и продолжительности.
Содержание
Как все начиналось
«Крупная военная операция» и «Мы еще даже не начинали»
Промежуточные результаты кампании в Иране
Как отвечают иранские военные
В ожидании сухопутной операции
Как все начиналось
Утром 28 февраля израильские и американские силы нанесли «упреждающий удар» по территории Ирана. В Израиле операция получила название «Львиный рык», в США — «Эпическая ярость». По сути, обе они — продолжение израильской операции «Народ как лев» (проводилась с 13 по 24 июня 2025 года, в ее рамках американцы провели собственную однодневную операцию «Полуночный молот» с ударами по ключевым ядерным объектам на территории Ирана, The Insider подробно разбирал их итоги в отдельном материале).
До этого в апреле и октябре 2024 года состоялись два раунда обмена дальними ударами между Ираном и Израилем. В Иране текущую войну назвали «Истинное обещание-4» (или «Правдивое обещание-4»), поскольку предыдущие три «обещания» как раз проводились в апреле и октябре 2024 года и июне 2025 года.
КСИР — Корпус стражей исламской революции, государственный военно-политический институт в Иране, сочетающий функции вооруженных сил, органов госбезопасности и независимой хозяйственной единицы. Обеспечивает и координирует зарубежные военные операции Ирана, в ряде стран, в том числе в США, признан террористической организацией.
«СВО» — специальная военная операция, так в России официально называют полномасштабную войну против Украины, начатую 24 февраля 2022 года. Аббревиатура заключена в кавычки, поскольку выполняет функции эвфемизма.
В размещенном 28 февраля в соцсети Truth Social обращении президент США Дональд Трамп назвал Иран «государством спонсором терроризма номер один в мире», виновном к тому же в гибели десятков тысяч собственных граждан в ходе протестов. Всего президент США обозначил несколько конкретных целей:
- «сравнять с землей» ракетную промышленность,
- уничтожить военно-морской флот,
- обезвредить «террористических марионеток» в регионе,
- подорвать способность нынешнего режима получить ядерное оружие.
Кроме того, Трамп призвал иранцев «взять власть в свои руки», имея в виду коренную смену модели политического устройства Ирана.
Со стороны США к операции против Ирана привлекли 50 тысяч человек, 200 самолетов, сразу две авианосные ударные группы. Примечательно, что применяются все имеющиеся в распоряжении американских ВВС типы дальних стратегических бомбардировщиков: B-2, B-1 Lancer и B-52H. Израильская сторона использует сопоставимую по размерам авиационную группировку. Согласно сообщению Воздушных сил Израиля, 28 февраля состоялась крупнейшая в их истории воздушная операция, когда свыше 200 самолетов нанесли удары по более чем 500 целям.
КСИР — Корпус стражей исламской революции, государственный военно-политический институт в Иране, сочетающий функции вооруженных сил, органов госбезопасности и независимой хозяйственной единицы. Обеспечивает и координирует зарубежные военные операции Ирана, в ряде стран, в том числе в США, признан террористической организацией.
«СВО» — специальная военная операция, так в России официально называют полномасштабную войну против Украины, начатую 24 февраля 2022 года. Аббревиатура заключена в кавычки, поскольку выполняет функции эвфемизма.
Американцы применяют в Иране все имеющиеся у них типы стратегических бомбардировщиков
Согласно справочнику The Military Balance, вооруженные силы Ирана перед началом войны располагали свыше 600 тысяч военнослужащих, из них почти 200 тысяч в составе КСИР. Авиация включала около 250 боевых самолетов, но преимущественно безнадежно устаревших раритетов вроде истребителей F-4 и F-5.
Упомянутый Трампом военно-морской флот насчитывал менее десятка крупных надводных кораблей и несколько десятков патрульных и ракетных катеров, а также несколько небоеспособных подлодок российского проекта 877 «Палтус», мини-субмарины и экзотические корабли вроде дрононосцев и ракетных катамаранов. Основную угрозу для американо-израильской коалиции представляли ракетные войска и беспилотники.
«Крупная военная операция» и «Мы еще даже не начинали»
С началом операции против Ирана американские официальные лица как будто намеренно повторяют российскую риторику по поводу «СВО» в Украине. Так, например, война превратилась в «крупную военную операцию» ((major combat operation), которая идет «с опережением графика». Также Дональд Трамп прокомментировал первую фазу войны словами «мы еще даже не начинали», а качестве повода для нападения он упомянул якобы неминуемую атаку со стороны Ирана. Использовал путинский вокабуляр и министр обороны США Пит Хегсет, который заявил, что США «не начинали эту войну, но ее закончат», а «все цели операции будут выполнены». Издание The New Yorker 5 марта 2026 года выпустило карикатуру, точь-в-точь повторяющую популярную в российских соцсетях в начале войны против Украины и посвященную новому прочтению романа Льва Толстого «Война и мир».
КСИР — Корпус стражей исламской революции, государственный военно-политический институт в Иране, сочетающий функции вооруженных сил, органов госбезопасности и независимой хозяйственной единицы. Обеспечивает и координирует зарубежные военные операции Ирана, в ряде стран, в том числе в США, признан террористической организацией.
«СВО» — специальная военная операция, так в России официально называют полномасштабную войну против Украины, начатую 24 февраля 2022 года. Аббревиатура заключена в кавычки, поскольку выполняет функции эвфемизма.
Карикатура в связи с заявлениями американских чиновников о характере боевых действий в Иране
Matt Reuter / The New Yorker
С израильской стороны чаще звучат эсхатологические тезисы. В частности, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что они с Трампом «спасают мир» и борются с «игом тирании» во имя «человечества».
Тем не менее, война против Ирана не пользуется популярностью ни в США, ни в Европе. Даже самые оптимистичные опросы показывают, что как минимум половина американцев не поддерживает действия администрации Трампа. В Европе поддержка боевых действий еще меньше.
Промежуточные результаты кампании в Иране
За три недели американо-израильской коалицией нанесено свыше 15 тысяч ударов по различным целям в Иране. Только за первую неделю американские военные поразили 2000 целей, что вдвое превышает аналогичный показатель для Ирака в 2003 году. Такой темп и интенсивность атак прежде всего обеспечиваются широким применением ИИ-систем. После 12-дневной войны в июне 2025 года значительная часть инфраструктуры иранских ПВО и ПРО уже была выведена из строя, поэтому на этот раз задача завоевания в воздухе была решена в первый день.
КСИР — Корпус стражей исламской революции, государственный военно-политический институт в Иране, сочетающий функции вооруженных сил, органов госбезопасности и независимой хозяйственной единицы. Обеспечивает и координирует зарубежные военные операции Ирана, в ряде стран, в том числе в США, признан террористической организацией.
«СВО» — специальная военная операция, так в России официально называют полномасштабную войну против Украины, начатую 24 февраля 2022 года. Аббревиатура заключена в кавычки, поскольку выполняет функции эвфемизма.
Темп и интенсивность ударов по Ирану поддерживается ИИ-системами
Главный результат начального этапа военной операции — военно-политическое руководство Ирана было обезглавлено, поскольку в первой же волне атак погиб высший руководитель (рахбар) Али Хаменеи. Вместе с ним погибли секретарь Совета обороны Ирана адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР генерал Мохаммад Пакпур, начальник Генштаба ВС Ирана генерал Абдулрахим Мусави, министр обороны генерал Азиз Насирзаде. По всей видимости, израильский воздушный удар пришелся по комплексу зданий резиденции Хаменеи, где проходило заседание Совета обороны.
Избранный вместо Али Хаменеи его второй сын Моджтаба Хаменеи до сих пор так ни разу и не появился на публике, поскольку, вероятно, получил серьезные ранения в результате той атаки. Позже были убиты наиболее влиятельный из остававшихся в живых иранских политиков Али Лариджани, командующий силами «Басидж» Голамреза Сулеймани и министр разведки Исмаил Хатиб.
По словам израильского министра обороны Исраэля Каца, любой сменщик Хаменеи немедленно станет целью для новой атаки. Госдепартамент США назначил награду за информацию о Моджтабе Хамении и других первых лицах иранского режима.
Что касается сугубо военной составляющей, то за прошедшее время войска коалиции нанесли критический ущерб иранским ВМС, ПВО и авиации. Визуально подтверждены потери 38 кораблей и подводных лодок, фактически иранский флот перестал существовать. Также достоверно потеряны 34 боевых самолета и три вертолета, свыше 30 систем ПВО (зенитных комплексов и радаров), около 40 пусковых установок для ракет. Атакам подвергаются и объекты, связанные с иранской ядерной программой, а также иранским силовым аппаратом.
КСИР — Корпус стражей исламской революции, государственный военно-политический институт в Иране, сочетающий функции вооруженных сил, органов госбезопасности и независимой хозяйственной единицы. Обеспечивает и координирует зарубежные военные операции Ирана, в ряде стран, в том числе в США, признан террористической организацией.
«СВО» — специальная военная операция, так в России официально называют полномасштабную войну против Украины, начатую 24 февраля 2022 года. Аббревиатура заключена в кавычки, поскольку выполняет функции эвфемизма.
Удары дальними средствами огневого поражения в ходе войны американо-израильской коалиции против Ирана
The Insider
С чисто военной точки зрения, за сравнительно непродолжительное время боевых действий в Иране произошло немало знаковых событий:
- Впервые в истории истребитель пятого поколения F-35 сбил пилотируемый боевой самолет, а именно учебно-боевой Як-130 в небе над Тегераном.
- Впервые в боевых условиях применены американские баллистические ракеты PrSM, разработанные в качестве замены для ATACMS.
- Впервые с 1982 года атомная подлодка потопила торпедой боевой корабль: иранский фрегат IRIS Dena. Из экипажа в 136 человек спастись удалось только 32 морякам.
КСИР — Корпус стражей исламской революции, государственный военно-политический институт в Иране, сочетающий функции вооруженных сил, органов госбезопасности и независимой хозяйственной единицы. Обеспечивает и координирует зарубежные военные операции Ирана, в ряде стран, в том числе в США, признан террористической организацией.
«СВО» — специальная военная операция, так в России официально называют полномасштабную войну против Украины, начатую 24 февраля 2022 года. Аббревиатура заключена в кавычки, поскольку выполняет функции эвфемизма.
Пока что наиболее «защищенной» категорией целей кажутся объекты иранского ТЭК, причем, судя по всему, существует некоторые противоречия по этому вопросу между американским и израильским руководством. Насколько можно судить, атаки на нефтеэкспортную инфраструктуру рассматриваются США в качестве крайнего рычага давления. В ночь на 14 марта 2026 года американские силы нанесли удары по острову Харк, через который проходит до 90% экспорта иранской нефти, но демонстративно выбрали в качестве целей только военные объекты.
Как отвечают иранские военные
С 28 февраля иранские войска ведут кампанию ударов ракетами и барражирующими боеприпасами по Израилю, военным базам США и их союзников в соседних странах, а также сугубо гражданским объектам и энергетической инфраструктуре. Всего известно о поражении свыше десятка американских баз и расположенных на них радаров, коммуникационного оборудования, техники. Атаки Ирана и их шиитских союзников в регионе затронули 13 стран, в том числе Кипр и Турцию.
В целом масштаб применения ракет и беспилотников оказался гораздо меньшим, чем ожидалось. Только в первые дни удавалось поддерживать пуски сотен дальних средств поражения, текущие показатели исчисляются всего лишь десятками в сутки. Правда, доступные подсчеты в основном не учитывают атаки на американские базы и основаны на заведомо неполных официальных отчетах соседних арабских государств.
КСИР — Корпус стражей исламской революции, государственный военно-политический институт в Иране, сочетающий функции вооруженных сил, органов госбезопасности и независимой хозяйственной единицы. Обеспечивает и координирует зарубежные военные операции Ирана, в ряде стран, в том числе в США, признан террористической организацией.
«СВО» — специальная военная операция, так в России официально называют полномасштабную войну против Украины, начатую 24 февраля 2022 года. Аббревиатура заключена в кавычки, поскольку выполняет функции эвфемизма.
Количество ежедневных запусков иранских ракет и беспилотников
The Insider
Судя по интенсивности и географии ответных ударов командование иранскими силовыми структурами действительно нарушено, поэтому ракетные атаки носят скорее символический и хаотичный характер, в пользу чего говорят попадания по отелям, жилым комплексам, дипломатическим учреждениям и аэропортам. Весьма вероятно, что именно так на практике выглядит иранская концепция «мозаичной обороны», когда гражданское управление и военное командование максимально децентрализованы и, соответственно, действуют в автономном режиме. В то же время даже не столь значительные по масштабу налеты потребовали колоссального расхода средств ПВО.
КСИР — Корпус стражей исламской революции, государственный военно-политический институт в Иране, сочетающий функции вооруженных сил, органов госбезопасности и независимой хозяйственной единицы. Обеспечивает и координирует зарубежные военные операции Ирана, в ряде стран, в том числе в США, признан террористической организацией.
«СВО» — специальная военная операция, так в России официально называют полномасштабную войну против Украины, начатую 24 февраля 2022 года. Аббревиатура заключена в кавычки, поскольку выполняет функции эвфемизма.
Потери американо-израильской коалиции за три недели войны выглядят совершенно несущественными для операции такого масштаба. США официально отчитались о гибели 13 военнослужащих, еще свыше 200 получили ранения. В числе погибших шестеро членов экипажа после крушения самолета-заправщика KC-135, вероятно, после столкновения с другим американским бортом в воздухе.
Самые болезненные потери американцы понесли от «дружественного огня». За один день 2 марта 2026 года по ошибке были сбили сразу три самолета F-15E над Кувейтом. Все шесть членов экипажа успешно катапультировались. Вероятно, что самолеты сбил кувейтский F/A-18. Еще пять самолетов-заправщиков могли повредить ракетными ударами на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии. Наконец, иранским силами ПВО удалось поразить американский F-35, но самолет дотянул до одной из американских баз в регионе и совершил там экстренную посадку.
Действительно эффективной оказалась кампания ударов по коммерческим судам в Ормузском проливе. КСИР заявил о запрете прохода судов через пролив 28 февраля, с тех пор так были поражены около 20 коммерческих судов.
В ожидании сухопутной операции
Дональд Трамп требует безоговорочную капитуляции Ирана, но пока нет никаких признаков, что иранское руководство готово на это пойти. После гибели Али Лариджани и неясного статуса Моджтабы Хаменеи не до конца ясно, кто должен принимать безоговорочную капитуляцию. Кроме того, пока не видно признаков снижения устойчивости существующего режима, а даже если внутри него и происходит трансформация, то скорее в сторону военной хунты, чем договороспособного партнера США.
Тем временем издержки «крупной военной операции» против Ирана для администрации Трампа, американских союзников и мировой экономики в целом стремительно растут. Темп американских военных расходов превышает $1 млрд в день. Пентагон готовит обращение в Конгресс за дополнительными $200 млрд. Атаки на суда в Ормузском проливе и удары по объектам ТЭК в регионе поставила под вопрос 20% мировых поставок нефти и СПГ, от 10% до 20% поставок нефтепродуктов. По экспертным оценкам, иранские военные способны на месяцы заблокировать судоходство через Ормузский пролив.
В этих условиях все более вероятной выглядит та или иная форма сухопутной операции. Изначально речь шла о варианте с вторжением курдских сил из Сирии и Ирака при поддержке США в западные районы Ирана, также преимущественно населенные курдами. Позже к обсуждаемым сценариям добавились захват вышеупомянутого острова Харк и рейды в глубину иранской территории с целью вывезти запасы обогащенного урана, судьба которых до сих пор остается неизвестной.
В сторону Персидского залива сейчас движется 11-я экспедиционная группа Корпуса морской пехоты США (переход из района Окинавы начался 13 марта 2026 года) в составе кораблей USS Tripoli (LHA-7), USS San Diego (LPD-22), USS New Orleans (LPD-18). 20 марта 2026 года стало известно о выдвижении из Сан-Диего 31-й экспедиционной группы Корпуса морской пехоты в составе USS Boxer (LHD-4), USS Comstock (LSD-45) и USS Portland (LPD-27). В каждой группе насчитывается свыше двух тысяч морпехов, а также самолеты F-35A и конвертопланы CV-22.
Прибытие и развертывание 11-й экспедиционной группы в регионе Персидского залива ожидается к концу марта, и если к тому времени «безоговорочной капитуляции» не произойдет, война с Ираном имеет все шансы перейти в сухопутное измерение.
КСИР — Корпус стражей исламской революции, государственный военно-политический институт в Иране, сочетающий функции вооруженных сил, органов госбезопасности и независимой хозяйственной единицы. Обеспечивает и координирует зарубежные военные операции Ирана, в ряде стран, в том числе в США, признан террористической организацией.
«СВО» — специальная военная операция, так в России официально называют полномасштабную войну против Украины, начатую 24 февраля 2022 года. Аббревиатура заключена в кавычки, поскольку выполняет функции эвфемизма.