США сообщили об ударах по объектам Ирана у Ормузского пролива. Тегеран уже меньше угрожает судам, утверждают Штаты

США нанесли удары по объектам на побережье Ирана, которые, по их данным, угрожали судоходству через Ормузский пролив. Об этом сообщил командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер.

По его словам, удары были нанесены по подземной инфраструктуре, где хранились противокорабельные крылатые ракеты и мобильные пусковые установки. Также были уничтожены объекты разведывательной поддержки и радиолокационные системы, использовавшиеся для отслеживания движения судов.

«Возможности Ирана угрожать свободе судоходства в районе Ормузского пролива ослаблены, и мы продолжим наносить удары по таким целям», — заявил Купер в видео, опубликованном в Twitter (X).

В Пентагоне считают, что после этих операций способность Ирана влиять на безопасность морских перевозок в регионе снизилась.

Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли энергоресурсами: через него проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. С начала войны три недели назад судоходство в проливе практически остановилось, несмотря на попытки США восстановить движение.

Это привело к росту мировых цен на энергоносители и усилило давление на администрацию президента Дональда Трампа, которая ищет способы сдержать рост цен на топливо.

