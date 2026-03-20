Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет умер на 98-м году жизни

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, в миру Михаил Денисенко, скончался в возрасте 97 лет, сообщил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Причиной смерти стали последствия обострения хронических болезней. Подробности не приводятся.

«Всегда будем помнить наставления Патриарха Филарета о важности сохранения единства Украинской Церкви вокруг Киевского Престола. Поминаем и исполняем также его уроки и наставления о важности собора, о смирении перед волей Божией и воле полноты Церкви, о посвященном служении Богу, Церкви Христовой и украинскому народу», — написал митрополит.

Как ожидается, в ближайшее время Киевская митрополия объявит об официальном прощании с усопшим. Филарет родился в 1929 году в селе Благодатное Донецкой области. Он долгое время служил в Московском патриархате, был экзархом Украины и митрополитом Киевским.

В конце прошлого века священнослужитель стал одним из лидеров движения за самостоятельную украинскую церковь, вышел из Московского патриархата и возглавил Украинскую православную церковь Киевского патриархата. РПЦ считала УПЦ КП раскольнической структурой. В 2019 году, после создания новой независимой от Москвы Православной церкви Украины, Филарету дали номинальный статус почетного патриарха.