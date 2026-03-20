США запретили поставки российской нефти с участием Кубы на фоне энергетического кризиса на острове

Министерство финансов США не включило Кубу в новую лицензию на операции с российской нефтью. Документ также ограничивает сделки с участием Ирана, Северной Кореи и аннексированных территорий Украины.

Документ заменяет лицензию, выданную на прошлой неделе. Эта лицензия вводила временное послабление: на фоне кризиса на рынках из-за войны на Ближнем Востоке США разрешили заключать сделки о поставке нефти из РФ, загруженной на суда до 12 марта, в том числе с участием кубинских компаний. Однако теперь это исключение их не касается.

Правки внесли после того, как в начале этого месяца из порта Приморска вышел танкер «Анатолий Колодкин» с 730 тысячами баррелей нефти. По данным аналитиков из Kpler, фактическим местом назначения судно стал город Матансас на Кубе. Этот объем сырья мог бы обеспечить островное государство энергоносителями на несколько недель, отмечает газета The New York Times. Если танкер прибудет в страну, то это будут первые поставки топлива на Кубу с тех пор, как почти три месяца назад США начали энергетическую блокаду острова. На фоне этого в стране резко выросли цены на бензин и начались проблемы с электроснабжением. Вашингтон требует от кубинских властей, помимо прочего, отстранения правителя Мигеля Диас-Канеля, освобождения политических заключенных и перехода к экономической либерализации.

