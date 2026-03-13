FT: Рост цен на нефть ежедневно приносит РФ по $150 млн дополнительно. «Для российского бюджета эти цифры незначительны» — экономист

Россия получает по $150 млн дополнительного дохода в день из-за резко возросших цен на нефть на фоне войны на Ближнем Востоке, пишет газета The Financial Times со ссылкой на подсчеты аналитиков. По их оценке, если средняя цена на сырье марки Urals сохранится на уровне около $70–80 за баррель, то уже к концу этого месяца бюджет РФ получит дополнительно $3,3–4,9 млрд дохода от налогов на нефть. Как отмечает издание, ситуация на топливном рынке делает Москву крупнейшим бенефициаром американо-израильской военной операции против Ирана.

В настоящее время российская нефть торгуется примерно на $20–30 выше среднего показателя за последние три месяца. Высокие цены на нефть помогут России достичь запланированных в бюджете поступлений и даже начать экономить, полагает руководитель отдела энергетических исследований Киевской школы экономики Борис Додонов.

Доходы Москвы от экспорта энергоносителей упали почти на 50% в годовом исчислении за первые два месяца этого года. Из-за этого дефицит бюджета превысил 90% от запланированного на весь 2026-й. Для того чтобы компенсировать потери, нынешние рыночные условия должны сохраняться на протяжении нескольких месяцев, отмечают эксперты.

Директор Европейского центра анализа и стратегий Дмитрий Некрасов в разговоре с The Insider назвал дополнительные доходы России от ситуации на рынке незначительными.

«Действительно, не надо переоценивать. Что такое какие-то 150 миллионов долларов, о которых пишет The Financial Times? Это вообще для российского бюджета настолько незначительные копейки, что их даже обсуждать не имеет смысла. Давайте просто предположим, что весь год цены будут на уровне примерно 100, если российская нефть будет в среднем по году 100 вместо примерно 45, которые были до войны. Что от этого Российская Федерация получит? Полтора триллиона, два триллиона дополнительно — зависит, конечно, от курса доллара. Глобально максимальная оценка выигрыша — три триллиона рублей для бюджета. Это максимально, больше сложно насчитать. Если бюджет собирался быть сведенным с дефицитом 7, может даже 8 триллионов, то теоретически это можно было бы предположить. Но в масштабах такого дефицита, в масштабах доходов и расходов существенно за 40 триллионов, как можно оценить 2 триллиона? Это, конечно, немало, это хорошо. Девальвация рубля, скорее всего, была бы больше, чем в текущей ситуации. Но все это действительно не стоит переоценивать. Это плюс, но не суперзначительный. Кроме того, надо понимать, что нефтегазовые доходы России за последние годы очень снизили свое значение. Если десять лет назад это могло быть и 55% доходов бюджета, то сейчас, по январю, было 17%. То есть это не определяющий фактор, хотя и полезный», — полагает экономист.

В море сейчас находится значительное количество российской нефти, бóльшая часть которой движется к индийским портам, отметили в аналитической компании Kpler. По ее данным, на этой неделе ежедневно Индия получает по 1,5 млн баррелей российской нефти в сутки, что на 50% выше, чем в начале прошлого месяца.

Тем временем о намерении начать переговоры с РФ о закупках сырой нефти сообщил вице-премьер Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан. По его словам, российское сырье позволит заменить часть поставок с Ближнего Востока.

Ранее Минфин США снял санкции с продажи нефти и нефтепродуктов из РФ, загруженных на суда до 12 марта. Такие операции будут разрешены до 11 апреля.