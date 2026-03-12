К рекордному дефициту бюджета привели низкие цены на нефть, но их долговременный подъем из-за войны способен компенсировать его — экономист

Дефицит федерального бюджета России за первые два месяца 2026 года составил 3,449 трлн рублей — на 1,032 трлн больше, чем за тот же период годом ранее, следует из предварительных данных Минфина. Это абсолютный рекорд для первых двух месяцев года: в 2025-м этот показатель был на 1 трлн меньше, в 2024-м — составлял лишь 1,1 трлн рублей. Таким образом, за январь–февраль казна уже израсходовала 91% от планового дефицита на весь 2026 год (3,786 трлн рублей).

Минфин уведомил министерства и ведомства о необходимости сократить расходы на 10%, чтобы не допустить расширения дефицита. Ведомство утверждает, что секвестр не затронет социальные обязательства, траты на военные нужды и поддержку семей бойцов. Под сокращение в первую очередь попадут инфраструктурные и строительные проекты — дороги, мосты, новые объекты.

Как отметил в своем комментарии The Insider экономист Рубен Ениколопов, судя по происходящему в мире, резкий спад доходов российского бюджета может оказаться временным явлением:

«Главная проблема была в падении нефтяных цен, но сейчас они растут. Если они закрепятся на нынешних уровнях, это станет серьезным подспорьем для бюджета — и тогда драматических мер по урезанию расходов не понадобится.

Вопрос в том, насколько нынешний скачок устойчив. Пока иранский конфликт развивается по непредсказуемому сценарию, нет уверенности, что высокие цены на нефть сохранятся надолго. Если это временный всплеск — бюджету он поможет, но незначительно. Если цены стабилизируются на высоком уровне — это другая история. Пока же в ближайшее время будет неприятно всем, кто так или иначе связан с бюджетным сектором или получает государственные услуги. А это большинство россиян».

