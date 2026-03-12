Правительство РФ готовит сокращение расходов федерального бюджета на 10%. Сокращения не затронут траты на войну — Минфин

Минфин подтвердил «Ведомостям», что правительство планирует сократить расходы федерального бюджета на 10%, чтобы не допустить расширения дефицита. По словам представителя министерства, сейчас вопрос приоритизации расходов обсуждается с отраслевыми ведомствами.

«Важно, чтобы прорабатываемые решения не затрагивали выполнение государством принятых обязательств перед гражданами, а также финансовое обеспечение затрат на оборону и безопасность страны, нужды СВО и поддержку семей участников СВО».

Изменение параметров бюджета должно сопровождаться приоритизацией расходной части, что позволит избежать дополнительного увеличения государственных заимствований и ужесточения ДКП, отметил представитель Минфина.

Между тем источник «Ведомостей», близкий к правительству, рассказал, что «пришло поручение всем ФОИВам (федеральным органам исполнительной власти) дать предложения по сокращению вообще всех расходов на 10%». По данным собеседника газеты, ведомства уже отправили в Минфин свои планы по урезанию расходов и сейчас правительство решает, какие статьи расходов можно сократить. Другой источник отметил, что придется урезать финансирование нацпроектов, но сокращения не должны затронуть военные расходы и соцзащиту.

В прошлом году власти России запустили реализацию 19 новых национальных проектов, в их числе — «Семья», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Эффективная и конкурентная экономика», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Согласно данным Минфина, опубликованным 10 марта, дефицит федерального бюджета за первые два месяца 2026 года составил 3,449 трлн рублей, или 1,5% ВВП. Доходы федерального бюджета в январе–феврале сократились на 10,8% в годовом выражении, до 4,767 трлн рублей. Сильнее всего сократились нефтегазовые поступления: они снизились почти вдвое, до 826 млрд рублей, по сравнению с тем же периодом прошлого года.