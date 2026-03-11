Россия потратила почти весь заложенный в бюджет годовой объем дефицита за два месяца — Минфин РФ

Дефицит федерального бюджета России за первые два месяца 2026 года составил 3,449 трлн рублей, или 1,5% ВВП, что на 1,032 трлн рублей больше, чем за тот же период годом ранее, следует из предварительных данных Министерства финансов РФ. Таким образом, только за январь–февраль казна уже израсходовала 91% от планового дефицита на весь год: закон о бюджете предусматривает итоговый разрыв в 3,786 трлн рублей.

Доходы федерального бюджета в январе–феврале сократились на 10,8% в годовом выражении и составили 4,767 трлн рублей. Основной удар пришелся на нефтегазовые поступления: они рухнули почти вдвое, до 826 млрд рублей, по сравнению с тем же периодом 2025 года. Минфин объяснил это падением мировых цен на нефть: для налоговых целей средняя цена Urals в январе составляла $41 за баррель, в феврале — $44,6 при бюджетном ориентире $59. Чтобы закрыть образовавшуюся брешь, ведомство задействовало средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме недополученных нефтегазовых доходов. Ненефтегазовые поступления, напротив, выросли на 4,1%, до 3,942 трлн рублей.

Расходы бюджета за январь–февраль составили 8,216 трлн рублей, превысив прошлогодний уровень на 5,8%. В Минфине объяснили высокие траты в начале года «опережающим финансированием» — оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных статей — и заверили, что это не помешает выдержать плановые параметры структурного баланса по итогам 2026 года в целом.

Тем не менее, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на четырех источников, осведомленных о позиции Минфина, российское правительство уже рассматривает сокращение «нечувствительных» расходов бюджета примерно на 10%. По их словам, окончательное решение зависит от того, насколько устойчивым окажется рост нефтяных котировок, вызванный войной в Иране. Сокращение не затронет военные расходы и социальные статьи — зарплаты бюджетников и соцвыплаты. Под нож могут пойти новые инфраструктурные проекты: строительство и ремонт дорог.

Reuters также сообщает, что Владимир Путин в феврале провел многочасовое ночное совещание в Кремле с правительством по бюджетной ситуации. По итогам встречи министр финансов Антон Силуанов заявил о намерении снизить так называемую «цену отсечения» нефти — сейчас она составляет $59 за баррель, выше которых доходы от продажи углеводородов направляются в резервный фонд. Источники агентства подчеркивают, что решения об объеме сокращений пока не принято: все ждут, как будут меняться нефтяные цены в зависимости от развития конфликта в Иране.

Год назад ликвидная часть ФНБ опустилась до минимума за шесть лет. Аналитики предупреждали: если российская нефть будет устойчиво торговаться в диапазоне $45–47 за баррель, фонд может исчерпаться примерно за год.

