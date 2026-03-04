В Москве сократят 15% госслужащих из-за падения доходов бюджета

Правительство Москвы планирует до 1 июня 2026 года сократить на 15% штат государственных гражданских служащих органов исполнительной власти города, а также работников отдельных подведомственных учреждений, выполняющих управленческие функции. Об этом говорится в сообщении мэрии Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

В мэрии объяснили решение замедлением роста бюджетных доходов. По данным городских властей, за январь–февраль доходы бюджета Москвы увеличились на 2%, тогда как при формировании бюджета на 2026 год предполагался рост на уровне 6,5%.

В этих условиях городские власти заявили о необходимости «оптимизировать расходы», сохранив при этом финансирование социальных обязательств и реализацию стратегических программ развития города. В частности, сокращение не затронет сотрудников учреждений, предоставляющих социальные услуги.

Кроме того, правительство Москвы решило на 10% сократить запланированные на этот год расходы на инвестиционную программу. Речь идет о переносе или уменьшении отдельных проектов благоустройства городской среды и культурно-массовых мероприятий. При этом ключевые программы — включая реновацию и строительство метро — власти обещают реализовать в запланированные сроки.

В мэрии отдельно подчеркнули, что город продолжит финансировать мероприятия, реализуемые совместно с Министерством обороны России, а также программы поддержки военнослужащих и членов их семей.

Масштабное сокращение штата чиновников уже проводилось в Москве при Сергее Собянине. В 2015 году городские власти объявили о сокращении примерно 30% сотрудников органов исполнительной власти — около трех тысяч человек. Тогда решение объясняли необходимостью оптимизации расходов на фоне экономического кризиса и последствий санкций, введенных после аннексии Крыма.

