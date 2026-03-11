К саудовскому порту Янбу движутся 25 супертанкеров, чтобы вывезти нефть в обход Ормузского пролива

К порту Янбу на западном побережье Саудовской Аравии направляется флотилия из не менее 25 супертанкеров — королевство стремится вывезти нефть на мировые рынки в обход заблокированного Ормузского пролива, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов. Отмечается, что собранная флотилия суммарно способна принять на борт до 50 млн баррелей нефти, что аналитики расценивают как важный шаг к смягчению беспрецедентных перебоев в поставках энергоносителей из Персидского залива.

С начала войны США и Израиля против Ирана судоходство через Ормузский пролив практически остановилось: ежедневные удары дронами и ракетами по целям в регионе делают проход через этот узкий морской проход слишком опасным для большинства судовладельцев. Это вынудило Эр-Рияд форсированно наращивать прокачку нефти по трубопроводу «Восток — Запад», связывающему восточные нефтяные поля с портами Красного моря и полностью минующему Ормузский пролив. По словам генерального директора Saudi Aramco Амина Нассера, трубопровод должен выйти на полную суточную мощность в 7 млн баррелей в течение ближайших нескольких дней.

Как пишет агентство, конфликт уже привел к сокращению мировой нефтедобычи приблизительно на 6%: Ирак и Кувейт были вынуждены приостановить работу месторождений, которым некуда сбывать сырье. Саудовская Аравия и ОАЭ также скорректировали объемы добычи, однако оказались в уникальном положении — оба государства располагают трубопроводными системами, позволяющими экспортировать нефть минуя Ормуз: Эр-Рияд — через Янбу, Абу-Даби — через порт Фуджейра. Bloomberg отмечает, что данные охватывают только суда, указавшие Янбу пунктом назначения за последние двое суток, и реальный размер флотилии может оказаться выше — в условиях конфликта танкеры нередко скрывают маршруты из соображений безопасности.

ОАЭ со своей стороны также наращивают экспорт через Фуджейру: по данным аналитической компании Kpler и сервисов отслеживания судов, отгрузки с этого терминала выросли примерно до 1,6 млн баррелей в сутки, что значительно больше среднего показателя в 1,1 млн баррелей, зафиксированного в последние месяцы.

Ранее стало известно, что Германия и Австрия объявили о частичном высвобождении стратегических нефтяных резервов — после того как Международное энергетическое агентство (МЭА) потребовало от стран-членов в совокупности выдать на рынок 400 млн баррелей сырья для сдерживания ценового скачка, спровоцированного войной с Ираном. Япония также подтвердила готовность направить часть резервов на рынок, начиная с понедельника.