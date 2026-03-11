Германия, Австрия и Япония вскрывают нефтяные резервы по требованию Международного энергетического агентства

Германия и Австрия объявили о частичном высвобождении стратегических нефтяных резервов — после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) потребовало от стран-членов в совокупности выдать на рынок 400 млн баррелей сырья для сдерживания ценового скачка, спровоцированного войной с Ираном, сообщает Associated Press. Япония также подтвердила готовность направить часть резервов на рынок, начиная с понедельника.

Отмечается, что запрошенный МЭА объем стал бы крупнейшим за всю историю коллективных интервенций агентства. Предыдущий рекорд был поставлен в 2022 году, когда после начала полномасштабного вторжения России в Украину на рынок выставили 182,7 млн баррелей. В совокупности страны — члены МЭА держат свыше 1,2 млрд баррелей государственных резервных запасов, а еще около 600 млн баррелей промышленных резервов хранится согласно обязательным государственным нормативам.

Поводом для экстренных мер стала иранская военная кампания против судоходства в Персидском заливе. В ответ на удары США и Израиля Тегеран атаковал торговые суда и фактически парализовал движение через Ормузский пролив — узкий морской коридор, по которому проходит около пятой части мирового нефтяного экспорта. Помимо этого, Иран нанес удары по нефтяным объектам арабских стран Персидского залива, стремясь через экономическое давление на союзников Вашингтона вынудить США и Израиль прекратить военные операции на Ближнем Востоке.

По данным МЭА, объем поставок сырой нефти и нефтепродуктов сейчас не превышает 10% от довоенного уровня. В поддержку мер по стабилизации рынка высказалась и «Большая семёрка»: во вторник энергетические министры G7 заявили о принципиальной поддержке «упреждающих мер», включая задействование стратегических резервов.

Ранее сообщалось, что Иран еще накануне войны ускоренно вывозил нефть с острова Харк — ключевого нефтяного терминала в Персидском заливе. По данным аналитической компании Kpler, только с 15 по 20 февраля экспорт с острова составил около 20,1 млн баррелей: Тегеран, судя по всему, стремился реализовать максимальный объем добычи до ожидавшихся ограничений.

